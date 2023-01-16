Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
«Барселона» победила «Реал» и в 14-й раз выиграла Суперкубок Испании Спорт, 00:01
«Явление в мире ММА». Сможет ли брат Хабиба затмить его Спорт, 00:00
Россия и Белоруссия проведут учения военно-космических сил Политика, 00:00
Стройку квартала для Верховного суда в Петербурге отложили до 2028 года Бизнес, 00:00
Президент Хорватии заявил о «прокси-войне» Запада с Россией на Украине Политика, 15 янв, 23:45
Сколько стоил дефис в 1962 году для НАСА РБК и Edutoria, 15 янв, 23:43
Bloomberg узнал об отказе бизнесменов из России и КНР посещать ВЭФ Экономика, 15 янв, 23:26
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Зеленский заявил о гибели 30 человек после обрушения многоэтажки в Днепре Политика, 15 янв, 23:12
Эрдоган допустил ухудшение отношений Турции и Швеции из-за курдов Политика, 15 янв, 23:11
В США рассказали, по какой цене поставят газ «к порогу Европы» Политика, 15 янв, 22:48
Глава МИД Сербии назвал конфликт на Украине мировой войной Политика, 15 янв, 22:44
Как изменилась модная индустрия в 2022 году VOSHAHE22W, 15 янв, 22:37
В Белоруссии сообщили о прибытии в страну российских ВКС для учений Политика, 15 янв, 22:18
Глава энергокомпании Украины заявил об огромном дефиците генерации Политика, 15 янв, 22:12
Бизнес ,  
0 

Стройку квартала для Верховного суда в Петербурге отложили до 2028 года

Строительство квартала для переезда Верховного суда в Петербург отложили на четыре года
Завершение строительства судебного квартала в Петербурге для переезда Верховного суда из Москвы вновь отложили. Перенос сроков с 2024 на 2028 год закреплен в Федеральной адресной инвестиционной программе
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Окончание строительства комплекса зданий для Верховного суда, его судебного департамента и Дворца танцев Бориса Эйфмана в Петербурге перенесено на 2028 год, следует из Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), с которой ознакомился РБК. ФАИП утверждена в декабре прошлого года.

Контракт на создание комплекса был заключен в ноябре 2016 года, завершить строительство по нему планировалось к концу 2020-го. Но он неоднократно продлевался, последний раз — в апреле 2021 года, до 31 декабря 2024-го. Пока этот контракт продлен еще на год, до декабря 2025 года, указано в дополнительном соглашении к нему, которое 27 декабря 2022 года заключили Управление делами президента и подрядчик строительства ФГУП «Ремонтно-строительное управление» (РСУ). Документ размещен на портале госзакупок.

Общая стоимость контракта составляет 35,7 млрд руб., из них 14 млрд руб. уже выделено, следует из данных на портале госзакупок. На 2023–2024 годы на него не заложено финансирование. Не исключено, что на эти годы оно будет определено позже — например, ранее предполагалось, что в 2022 году на проект не будет выделено денег, но 27 декабря того же года финансирование было установлено в размере 2 млрд руб. РБК направил запрос в пресс-службы Управления делами президента и Минстроя, отвечающего за формирование ФАИП.

В прошлом году, судя по данным портала госзакупок, шли инженерно-геологические изыскания по проекту, а также корректировка проектной документации. Корректировка учитывает перенос жилого комплекса для судей, который планировался в составе судебного квартала, на Большеохтинский проспект. В конце декабря Ремонтно-строительное управление заказало проведение госэкспертизы нового проекта, во время которой будет проверена в том числе достоверность определения его сметной стоимости. Это значит, что стоимость строительства может измениться по результатам прохождения государственной экспертизы: завершить ее, согласно контракту, планируется к концу февраля 2023 года.

Что происходило с проектом судебного квартала в Петербурге

Президент Владимир Путин предложил перенести Верховный суд из Москвы в Петербург еще в 2012 году. К тому времени в городе уже четыре года работал Конституционный суд. В 2016 году было решено строить на набережной Малой Невы на Петроградском острове (между Тучковым и Биржевым мостами) комплекс по концепции архитектора Евгения Герасимова, хотя за два года до этого на архитектурном конкурсе победил проект Максима Атаянца.

Читайте на РБК Pro
Теория перелетных птиц: как она объясняет развитие технологий в стране
Чем полезна лень и почему не нужно ругать себя за безделье
Не вините родителей: что больше всего влияет на характер человека
Секреты маскировки: как российские компании скрывают свое происхождение

Весной 2019 года вместо судебного квартала власти решили разбить парк: был также проведен конкурс на его концепцию и выбрано название «Тучков буян», по историческому названию этой местности. Путин обещал, что этот парк может стать «чуть получше» московского «Зарядья». Здания для судов планировалось перенести на набережную Невы недалеко от Смольного. В начале 2022 года стало известно, что судебный комплекс все же появится на прежнем месте. Все то время, пока на этом участке планировалось разбить парк, земля продолжала находиться в федеральной собственности и в пользовании управделами президента. И на проект продолжали выделяться деньги.

Основной субподрядчик Ремонтно-строительного управления управделами президента по этому проекту — СК «Сегмента». В декабре 2017 года РСУ заключило с этой компанией договор на строительство комплекса на общую сумму 35,3 млрд руб., следует из отчетности «Сегменты». «Коммерсантъ» сообщал, что строительство ведут структуры предпринимателя Евгения Пригожина, и называл СК «Сегмента» аффилированной с ними. Об участии его компаний в строительстве судебного квартала рассказывал также источник РБК в правительстве. Пригожину принадлежит группа компаний «Конкорд», которая владеет ресторанами и занимается поставкой готовой еды. В 2022 году Пригожин также признал, что является основателем ЧВК Вагнера.

Между СК «Сегмента» и РСУ идет судебный спор, по которому подрядчик пытается вернуть часть денег, выплаченных субподрядчику. В 2018 году Ремонтно-строительное управление заплатило «Сегменте» 1,4 млрд руб. за выполненные работы, приняв их без замечаний. Но через год заказчик обнаружил после проверки, что субподрядчик завысил расходы на 13 млн руб., в том числе неверно указав нормы расхода бетона. В 2019 году «Сегмента» согласилась уменьшить стоимость работ на 4,8 млн руб., а чтобы вернуть остаток, РСУ обратилось в Арбитражный суд Москвы. Все три инстанции встали на сторону «Сегменты», но в ноябре прошлого года Верховный суд постановил вернуть дело на новое рассмотрение (в суд первой инстанции).

РБК направил запрос в пресс-службу компании «Конкорд».

Авторы
Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
При участии
Алена Нефедова
Строительство Недвижимость Верховный суд Санкт-Петербург Евгений Пригожин
Материалы по теме
Вместо нового здания для Госдумы и Совфеда построят офисы
Бизнес
Би-би-си узнала об отмене строительства в Петербурге парка «Тучков буян»
Политика
Переезд Верховного суда в Санкт-Петербург отложили до 2022 года
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter