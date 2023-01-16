Стройку квартала для Верховного суда в Петербурге отложили до 2028 года

Завершение строительства судебного квартала в Петербурге для переезда Верховного суда из Москвы вновь отложили. Перенос сроков с 2024 на 2028 год закреплен в Федеральной адресной инвестиционной программе

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Окончание строительства комплекса зданий для Верховного суда, его судебного департамента и Дворца танцев Бориса Эйфмана в Петербурге перенесено на 2028 год, следует из Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), с которой ознакомился РБК. ФАИП утверждена в декабре прошлого года.

Контракт на создание комплекса был заключен в ноябре 2016 года, завершить строительство по нему планировалось к концу 2020-го. Но он неоднократно продлевался, последний раз — в апреле 2021 года, до 31 декабря 2024-го. Пока этот контракт продлен еще на год, до декабря 2025 года, указано в дополнительном соглашении к нему, которое 27 декабря 2022 года заключили Управление делами президента и подрядчик строительства ФГУП «Ремонтно-строительное управление» (РСУ). Документ размещен на портале госзакупок.

Общая стоимость контракта составляет 35,7 млрд руб., из них 14 млрд руб. уже выделено, следует из данных на портале госзакупок. На 2023–2024 годы на него не заложено финансирование. Не исключено, что на эти годы оно будет определено позже — например, ранее предполагалось, что в 2022 году на проект не будет выделено денег, но 27 декабря того же года финансирование было установлено в размере 2 млрд руб. РБК направил запрос в пресс-службы Управления делами президента и Минстроя, отвечающего за формирование ФАИП.

В прошлом году, судя по данным портала госзакупок, шли инженерно-геологические изыскания по проекту, а также корректировка проектной документации. Корректировка учитывает перенос жилого комплекса для судей, который планировался в составе судебного квартала, на Большеохтинский проспект. В конце декабря Ремонтно-строительное управление заказало проведение госэкспертизы нового проекта, во время которой будет проверена в том числе достоверность определения его сметной стоимости. Это значит, что стоимость строительства может измениться по результатам прохождения государственной экспертизы: завершить ее, согласно контракту, планируется к концу февраля 2023 года.

Что происходило с проектом судебного квартала в Петербурге

Президент Владимир Путин предложил перенести Верховный суд из Москвы в Петербург еще в 2012 году. К тому времени в городе уже четыре года работал Конституционный суд. В 2016 году было решено строить на набережной Малой Невы на Петроградском острове (между Тучковым и Биржевым мостами) комплекс по концепции архитектора Евгения Герасимова, хотя за два года до этого на архитектурном конкурсе победил проект Максима Атаянца.

Весной 2019 года вместо судебного квартала власти решили разбить парк: был также проведен конкурс на его концепцию и выбрано название «Тучков буян», по историческому названию этой местности. Путин обещал, что этот парк может стать «чуть получше» московского «Зарядья». Здания для судов планировалось перенести на набережную Невы недалеко от Смольного. В начале 2022 года стало известно, что судебный комплекс все же появится на прежнем месте. Все то время, пока на этом участке планировалось разбить парк, земля продолжала находиться в федеральной собственности и в пользовании управделами президента. И на проект продолжали выделяться деньги.

Основной субподрядчик Ремонтно-строительного управления управделами президента по этому проекту — СК «Сегмента». В декабре 2017 года РСУ заключило с этой компанией договор на строительство комплекса на общую сумму 35,3 млрд руб., следует из отчетности «Сегменты». «Коммерсантъ» сообщал, что строительство ведут структуры предпринимателя Евгения Пригожина, и называл СК «Сегмента» аффилированной с ними. Об участии его компаний в строительстве судебного квартала рассказывал также источник РБК в правительстве. Пригожину принадлежит группа компаний «Конкорд», которая владеет ресторанами и занимается поставкой готовой еды. В 2022 году Пригожин также признал, что является основателем ЧВК Вагнера.

Между СК «Сегмента» и РСУ идет судебный спор, по которому подрядчик пытается вернуть часть денег, выплаченных субподрядчику. В 2018 году Ремонтно-строительное управление заплатило «Сегменте» 1,4 млрд руб. за выполненные работы, приняв их без замечаний. Но через год заказчик обнаружил после проверки, что субподрядчик завысил расходы на 13 млн руб., в том числе неверно указав нормы расхода бетона. В 2019 году «Сегмента» согласилась уменьшить стоимость работ на 4,8 млн руб., а чтобы вернуть остаток, РСУ обратилось в Арбитражный суд Москвы. Все три инстанции встали на сторону «Сегменты», но в ноябре прошлого года Верховный суд постановил вернуть дело на новое рассмотрение (в суд первой инстанции).

РБК направил запрос в пресс-службу компании «Конкорд».