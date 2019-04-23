Путин поддержал идею разбить парк вместо судебного квартала в Петербурге

Президент Владимир Путин поддержал идею обустройства парковой зоны вместо строительства судебного квартала на набережной Невы в центре Санкт-Петербурга, передает ТАСС.
Глава государства в ходе своей рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил стройплощадку, на которой планировалось возвести судебный квартал, где временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов представил ему проект парковой зоны и театрально-выставочного комплекса под общим названием «Арт-парк».
Глава государства предложение Беглова поддержал и отметил, что будущий парк может получиться «чуть получше», чем московское «Зарядье».
«Смотрите, во-первых, — масштаб какой, во-вторых, — место, прямо на берегу Невы, с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц», — отметил Путин, добавив, что это очень хороший проект.
«Ну, пускай посоревнуются [с Москвой], это всегда на пользу», — с улыбкой заключил президент.