Путин поддержал идею разбить парк вместо судебного квартала в Петербурге

Судебный квартал планировали построить на набережной Невы от Тучкова до Биржевого моста. Сейчас для проекта рассматривают другой участок в центре. По словам Путина, новая парковая зона может стать «чуть получше» «Зарядья» в Москве

Вид на строительство судебного квартала на набережной Невы (Фото: Станислав Забурдаев / ТАСС)

Президент Владимир Путин поддержал идею обустройства парковой зоны вместо строительства судебного квартала на набережной Невы в центре Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Глава государства в ходе своей рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил стройплощадку, на которой планировалось возвести судебный квартал, где временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов представил ему проект парковой зоны и театрально-выставочного комплекса под общим названием «Арт-парк».

Глава государства предложение Беглова поддержал и отметил, что будущий парк может получиться «чуть получше», чем московское «Зарядье».

«Смотрите, во-первых, — масштаб какой, во-вторых, — место, прямо на берегу Невы, с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц», — отметил Путин, добавив, что это очень хороший проект.​

«Ну, пускай посоревнуются [с Москвой], это всегда на пользу», — с улыбкой заключил президент.