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Путин поддержал идею разбить парк вместо судебного квартала в Петербурге
Судебный квартал планировали построить на набережной Невы от Тучкова до Биржевого моста. Сейчас для проекта рассматривают другой участок в центре. По словам Путина, новая парковая зона может стать «чуть получше» «Зарядья» в Москве
Вид на строительство судебного квартала на набережной Невы (Фото: Станислав Забурдаев / ТАСС)

Президент Владимир Путин поддержал идею обустройства парковой зоны вместо строительства судебного квартала на набережной Невы в центре Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Глава государства в ходе своей рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил стройплощадку, на которой планировалось возвести судебный квартал, где временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов представил ему проект парковой зоны и театрально-выставочного комплекса под общим названием «Арт-парк».

Глава государства предложение Беглова поддержал и отметил, что будущий парк может получиться «чуть получше», чем московское «Зарядье».

«Смотрите, во-первых, — масштаб какой, во-вторых, — место, прямо на берегу Невы, с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц», — отметил Путин, добавив, что это очень хороший проект.​

«Ну, пускай посоревнуются [с Москвой], это всегда на пользу», — с улыбкой заключил президент.

Согласно макетам, которые Беглов представил Путину, на месте стройки должны создать многоуровневый комплекс. На большей части поверхности будет разбита парковая зона. В Арт-парке будут театральные, концертные и лекционные залы, различные мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер. Под ними расположится подземная парковка на 1,5 тыс. машиномест.

Сам судебный квартал, в котором будет находиться Верховный суд, отметил Беглов, построить все же планируют, но в другом месте — в правительственном квартале в районе Смольной набережной на том участке, где раньше предлагали возвести новое здание Музея обороны и блокады Ленинграда.​ Музей же останется на своем историческом месте — в Соляном переулке.

В сентябре прошлого года в Управделами президента признали факт срыва сроков строительства судебного квартала. За два года освоить выделенные на эти цели 22 млрд руб. не удалось. Также подрядчику — ФГУП «РСУ» — предъявили претензию по неустойке почти на 15 млрд руб.

Автор: Анна Трунина
Теги: Владимир Путин, Санкт-Петербург, судебный квартал, Нева, набережная ..., благоустройство
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