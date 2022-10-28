Вместо нового здания для Госдумы и Совфеда построят офисы

Власти Москвы построят административно-деловой комплекс в Мневниках вместо федерального Парламентского центра. Участок земли уже вернули в собственность столицы, проект может обойтись минимум в 25–30 млрд руб.

Мнёвниковская пойма (Фото: stroi.mos.ru)

Вместо нового комплекса для Государственной думы и Совета Федерации в Мневниковской пойме на северо-западе Москвы, который задумывался почти десять лет назад, планируется построить административно-деловой центр. Это следует из документации о закупках АНО «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» (РСИО), с которой ознакомился РБК. РСИО — это подведомственное учреждение столичного департамента строительства.

По итогам нескольких заседаний градостроительно-земельной комиссии в прошлом году и в начале 2022-го было решено передать участок площадью 15,9 га, где планировалось возвести Парламентский центр, в аренду РСИО, пояснили РБК в пресс-службе департамента городского имущества Москвы. Договор с этой организацией заключен в конце мая, но деталей в пресс-службе не уточнили.

Этот участок находился в федеральной собственности с 2015 года, в октябре 2021 года он был возвращен Москве, следует из данных Единого государственного реестра недвижимости (выписка из ЕГРН есть у РБК). В пресс-службе Росимущества уточнили, что он передан безвозмездно после обращения мэра Сергея Собянина.

Почему Парламентский центр так и не построили

Место для нового комплекса для Госдумы и Совета Федерации было выбрано в 2014 году, тогда на месте будущего строительства находился клуб Sexton мотоклуба «Ночные волки». В 2015 году на создание комплекса были проведены два архитектурных конкурса, но дальше проектов на бумаге создание центра не продвинулось.

Осенью 2018 года источники РБК сообщали, что власти отказались от идеи строительства Парламентского центра. В том же году в управделами президента, которое курировало этот проект, пояснили, что он признан нецелесообразным, потому что «на это нет средств». Однако в 2020 году президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций сообщил, что правительство, управделами президента и мэрия Москвы еще ищут пути строительства комплекса, которые бы не потребовали больших затрат. В частности, указывалось, что комплекс может быть построен за деньги инвестора, который бы получил существующие здания двух палат парламента. Именно такой вариант финансирования обсуждался и в 2015 году. Тогда инвертором могли стать структуры миллиардера Михаила Гуцериева, бизнесмен заявлял, что на месте здания Совета Федерации на Большой Дмитровке намерен разместить жилье, а на месте здания Госдумы на Охотном Ряду — гостиницу или торговый центр. О том, что поиски инвестора продолжаются, сообщалось и в прошлом году.

Сколько было потрачено на подготовительные мероприятия для этого проекта, не сообщалось. В пресс-службе управления делами президента не ответили на соответствующий вопрос РБК.

Что теперь построят в Мневниках

В конце 2021 года РСИО заказала разработку архитектурно-функциональной концепции административно-делового центра в Мневниках на участке, куда ранее планировали переехать парламентарии. Согласно техническому заданию общая площадь комплекса составит 230 тыс. кв. м, а его высота — не более 75 м. В документации нет информации о том, что именно будет располагаться внутри комплекса: его функциональное наполнение предлагалось определить во время разработки концепции. Как правило, административно-деловой комплекс включает государственные учреждения и офисы частных компаний.

Строительство офисного комплекса такой площади может обойтись в 25–30 млрд руб. и более, говорит региональный директор департамента управления строительными проектами Nikoliers Игорь Темнышев. Он считает, что если власти решат сдавать площади в комплексе в аренду, то они могут быть востребованы при реализации грамотной концепции. По данным Nikoliers, в бизнес-центрах поблизости доля свободных площадей составляет 4,7%, что ниже, чем в среднем по рынку.

В РСИО не ответили на вопросы РБК, переадресовав их департаменту строительства Москвы. В его пресс-службе не ответили на вопросы РБК о строительстве на бывшем участке парламентского центра. Там лишь напомнили, что в Мневниковской пойме планируется создание спортивного кластера. Об этом ранее говорил вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев, который курирует работы Стройкомплекса Москвы. В пресс-службе Стройкомплекса не ответили на запрос РБК.

Основные объекты спортивного кластера будут располагаться в южной части поймы (Парламентский центр планировалось построить в северо-западной части), где до конца 2024 года планируется построить серфинг-парк «Волна» у метро «Терехово». После 2024 года запланировано строительство центра керлинга, многофункционального центра пляжных видов спорта, национального центра подготовки сборных команд по футболу и ледового дворца, уточнили в пресс-службе департамента строительства.

Ранее ледовый дворец для ЦСКА в Мневниках планировала построить «Роснефть», которая взяла в аренду у города участок в южной части поймы. Согласно данным ЕГРН (выписка есть у РБК), договор аренды был заключен в 2016 году и действовал шесть лет, других договоров по этому участку не зарегистрировано. Теперь нефтяная компания собирается построить этот комплекс на Ленинградском проспекте, сообщала ее пресс-служба.

В северной части поймы, недалеко от метро «Мневники», Международная хоккейная академия им. А.М. Овечкина, среди учредителей которой сам спортсмен, намерена к 2025 году построить академию хоккея. На нее выделен участок площадью 3 га.