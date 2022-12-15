Саммит ЕС не согласовал потолок цен на газ и отложил решение до 19 декабря

Участники саммита ЕС не смогли договориться о лимите цен на газ

Вопрос отложили до встречи министров энергетики Евросоюза 19 декабря. В ЕС остаются разногласия по этой теме. По данным ANSA, обсуждаемый уровень — около $2,1 тыс. за 1 тыс. куб. м газа

Вид на танкер для транспортировки сжиженного газа (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Участники саммита ЕС не смогли договориться об установлении потолка цен на газ и принципа общих закупок топлива, сообщил в своем Twitter корреспондент газеты Politico Виктор Джек.

В итоговом заявлении саммита, выдержки из которого опубликовал представитель Евросовета Баренд Лейтс, говорится, что решение отложили до 19 декабря, когда пройдет заседание министров энергетики ЕС. «Европейский совет призывает 19 декабря завершить работу над <...> постановлением Совета, создающим механизм коррекции рынка», — отмечается в документе.

Установление потолка цен на российский газ уже обсуждалось на этой неделе — как сообщил 13 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто, дебаты состоялись на заседании Энергетического совета ЕС. Однако договоренностей не было достигнуто. Его предыдущее заседание прошло 24 ноября, но и тогда страны не смогли прийти к общему мнению.

В конце ноября Еврокомиссия предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт•ч (около $2,9 тыс. за 1 тыс. куб. м газа). Как писал Bloomberg , предполагается, что меру используют, если фьючерсы на площадке Title Transfer Facility (TTF) в течение двух недель будут превышать этот уровень, а разрыв между ценами на TTF и на сжиженный природный газ превысит €58 ($616 за 1 тыс. куб. м.) в течение десяти торговых дней.

По данным агентства ANSA, это предложение не устраивает большинство стран. Некоторые государства ЕС, включая Италию, намерены добиться установления потолка цен на газ на уровне ниже €200 за 1 МВт•ч (примерно $2,1 тыс. за 1 тыс. куб. м газа).

5 декабря вступило в силу ограничение западными странами цен на нефть российского производства в $60 за баррель вступило в силу 5 декабря. Потолок цен одобрили страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз. Целью этой меры западные страны назвали снижение доходов России и ее способности финансировать военную операцию на Украине.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не будет поставлять энергоносители в страны, которые принимают политические решения, нарушающие условия контрактов. Глава «Газпрома» Алексей Миллер также предупредил, что введение предельных цен на газ повлечет за собой прекращение поставок.