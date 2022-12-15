Глава Росбанка рассказала о кризисных стресс-сценариях

Росбанк тестирует стресс-сценарии, связанные с ухудшением экономической ситуации в России и возможным вводом санкций, рассказала РБК глава банка Наталья Воеводина. Регулярные санкционные стресс-тесты банк проводит с начала лета

Наталья Воеводина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Росбанк строит стресс-сценарии, связанные с падением экономики и вводом новых санкций, рассказала в интервью РБК председатель правления банка Наталья Воеводина.

«Это часть обязательной работы. [...] мы делаем стресс-тестирование и стрессуем как раз два элемента: макроразворот, который может случиться или который сейчас формируется, и попадание банка в санкционный список с последующим ограничением работы с долларами и евро», — сообщила она.

«Два этих сценария совмещаются. И в результате стресса первое, на что мы смотрим, проходим ли мы по дивидендам. Это стимулирует нас находить митигантов (решения, смягчающие риски. — РБК) этого стресса. Кстати, открытие большого количества счетов в мягких валютах — это один из митигантов стресс-сценария, который, в случае реализации, поможет пройти его с наименьшими потерями для клиентов и для банка», — добавила глава кредитной организации. Сбалансировать ситуацию должны в том числе и планы Росбанка по росту в малом и среднем бизнесе.

По словам Воеводиной, гадание само по себе по поводу попадания или непопадания под санкции пользы не имеет — «только усугубить можно свои страхи лишний раз». «Мы стрессуем себя против этого сценария достаточно давно и проверяем, где мы готовы, где не готовы, технически где не готовы. Какие у нас, например, сертификаты внутри нашего приложения? — описывает Воеводина вопросы для стресс-тестирования. — Может ли наступление негативного сценария ограничить наши возможности обслуживать клиентов в определенном канале?»

«Для нас это действительно работа, которую мы проводили с июня планомерно и постоянно. Встречаясь, мы говорили о страшном. И нам уже не так, в общем-то, и страшно, потому что мы уже об этом сказали и даже уже что-то сделали. Радостного, конечно, мало, и такие ожидания, конечно, отбирают энергию. Но мы, как команда, собираемся по поводу стресс-сценария регулярно. Для нас это такой привычный уже, можно сказать, рабочий формат», — подчеркнула она.

В апреле Росбанк, до этого много лет контролировавшийся французской группой Societe Generale, был продан «Интерросу» миллиардера Владимира Потанина. В июне Потанин попал под санкции Великобритании. Росбанка в санкционном списке нет, но он порекомендовал клиентам не проводить банковские операции в британских фунтах. Воеводина рассказала РБК, что с кредитной организацией перестали работать все британские банки — они больше не проводят операции в фунтах.

«И сложности такие есть до сих пор. Но новая акционерная структура, которая сейчас сформировалась, дает нам основания обратиться к британскому регулятору и восстановить возможность транзакций. Надежда на это у нас есть», — отметила она. Осенью структуры Потанина перераспределили владение банком: 47,5% акций сейчас переданы в благотворительный фонд бизнесмена, 45% остаются у «Интерроса», а 7,5% направлены на программу мотивации сотрудников.

В среду, 14 декабря, The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американских чиновников, что санкции против Потанина, «Интерроса» и Росбанка могут ввести США. Интервью с Воеводиной было записано до выхода материала.

«В результате обновления акционерной структуры, завершившейся в начале ноября, доля группы «Интеррос» в акционерном капитале Росбанка снизилась до 45%. Новая акционерная структура подчеркивает независимый характер управления Росбанком, главную роль в котором играет совет директоров, состоящий преимущественно из независимых директоров», — сказал РБК представитель Росбанка.