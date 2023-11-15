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Бизнес ,  
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Путин разрешил сделки с долями USM

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Президент Владимир Путин разрешил сделки с долями USM. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

«<...> разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставной капитал ООО «Холдинговая компания USM», — говорится в документе.

Решение принято в соответствии с указом президента о специальных экономических мерах в ответ на недружественные действия некоторых стран. Для совершения операций, указанных в распоряжении, не требуется получение каких-либо других разрешений.

USM Holdings — диверсифицированный холдинг, управляющий активами в сфере металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В их число в том числе входят компании «Металлоинвест», «Удоканская медь» и оператор «МегаФон». Крупнейшим бенефициаром группы является миллиардер Алишер Усманов (состояние $14,4 млрд по версии Forbes).

USM, «Металлоинвест» и «МегаФон» в апреле попали под ограничения США. USM также находится под британскими санкциями. ЕС ввел ограничительные меры только против самого Усманова.

Материал дополняется.

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