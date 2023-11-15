Путин разрешил сделки с долями USM
Президент Владимир Путин разрешил сделки с долями USM. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.
«<...> разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставной капитал ООО «Холдинговая компания USM», — говорится в документе.
Решение принято в соответствии с указом президента о специальных экономических мерах в ответ на недружественные действия некоторых стран. Для совершения операций, указанных в распоряжении, не требуется получение каких-либо других разрешений.
USM Holdings — диверсифицированный холдинг, управляющий активами в сфере металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В их число в том числе входят компании «Металлоинвест», «Удоканская медь» и оператор «МегаФон». Крупнейшим бенефициаром группы является миллиардер Алишер Усманов (состояние $14,4 млрд по версии Forbes).
USM, «Металлоинвест» и «МегаФон» в апреле попали под ограничения США. USM также находится под британскими санкциями. ЕС ввел ограничительные меры только против самого Усманова.
Материал дополняется.
Бизнес-карта против бумажного документооборота
Онлайн-сервисы для бизнеса
Как развивалось онлайн-кредитование в России
Добро пожаловать в другой мир
Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера