Великобритания ввела санкции против холдинга USM, членов семей Керимова и Евтушенкова

Британия ввела санкции против USM Усманова и членов семьи Керимова

Лондон также ввел санкции против членов семей Евтушенкова и Медведчука

Алишер Усманов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Великобритания добавила в санкционный список холдинг USM предпринимателя Алишера Усманова и членов семей бизнесменов Владимира Евтушенкова и Сулеймана Керимова, документ опубликован на сайте правительства королевства.

В санкционном списке также упоминаются совладельцы USM Владимир и Варвара Скоч, сын и дочь Евтушенкова Феликс (владеет 15,2% АФК «Система») и Татьяна, супруга Евтушенкова Наталья, жена украинского политика Виктора Медвечука Оксана Марченко, дочь Сулемайна Керимова Гульнара.

В перечне также упомянут Нариман Гаджиев, проживающий в Швейцарии тезка и однофамилец экс-министра печати и информации Дагестана. Источники Forbes называли его родственником Керимова.

В комментариях к санкциям против USM сказано, что холдинг принадлежит или контролируется Усмановым, «участвующим в получении выгоды от правительства России или поддерживающим его», а также ведет бизнес в стратегических для российских властей секторах экономики — добывающей отрасли и сфере цифровых технологий.

Власти Британии также постановили, что Гульнара Керимова действует «от имени или по указанию лица, которое вовлечено или было вовлечено в дестабилизацию Украины или подрыв либо угрозу территориальной целостности или суверенитета Украины».

РБК направил запросы предстателям АФК «Система», Усманова и Керимова.

Евтушенков попал под британские санкции в прошлом апреле, Усманова внесли в мае.

В начале этого года Усманов попросил освободить его от членства в бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), говорил источник РБК. По данным FT, о снятии европейских санкций просил Узбекистан. Сам бизнесмен также пытается оспорить ограничения в суде. Юристы Усманова намеревались доказать, что ограничительные меры ЕС против него нарушают немецкую Конституцию, сообщала Süddeutsche Zeitung.