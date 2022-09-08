Путин ограничил сделки с долями в ООО для «недружественных» стран

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Президент Владимир Путин установил для лиц из недружественных стран особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Разрешения на операции с долями в ООО, в которых участвуют лица из недружественных стран, будет выдавать специальная правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Президент также разрешил подпавшим под санкции компаниям выполнять валютные обязательства перед российскими компаниями, имеющими валютные депозиты, в рублях.

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