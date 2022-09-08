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Путин ограничил сделки с долями в ООО для «недружественных» стран

Фото: Zuma / TASS
Фото: Zuma / TASS

Президент Владимир Путин установил для лиц из недружественных стран особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Разрешения на операции с долями в ООО, в которых участвуют лица из недружественных стран, будет выдавать специальная правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Президент также разрешил подпавшим под санкции компаниям выполнять валютные обязательства перед российскими компаниями, имеющими валютные депозиты, в рублях.

Путин ограничил недружественным иностранцам продажу российских активов
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

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Владимир Путин список недружественных стран

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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