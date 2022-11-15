ВЭБ и Курчатовский институт создадут оператора «селекции генома»

ВЭБ и Курчатовский институт запустят программу по реализации проектов, направленных на обеспечение «технологического суверенитета» России. Они создадут национальных операторов ПО в сфере промышленности и геномной селекции семян

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ВЭБ.РФ, Национальный Центр ГЧП и Курчатовский институт договорились о запуске программы по реализации проектов государственно-частного партнерства, направленных на обеспечение «технологического суверенитета» России в различных отраслях. Это следует из презентации проекта, с которой ознакомился РБК. Ее подлинность подтвердил источник, близкий к проекту.

Партнеры планируют запускать проекты, направленные на скорейшее внедрение результатов научных исследований и технологических разработок в реальный сектор экономики, а также их последующий экспорт на новые рынки. Курчатовский институт будет отвечать за координацию проведения исследований, создание научных исследовательских центров, отбор и апробацию передовых разработок, способствовать внедрению новых технологий и стандартов. ВЭБ намерен участвовать как в определении будущих трендов технологического развития по направлениям сотрудничества, так и оказывать организационную и финансовую поддержку научных разработок и инвестиционных проектов, участвовать в консолидации финансовых, технических и научных ресурсов на единой площадке. Национальный Центр ГЧП будет структурировать сделки.

Партнеры создадут совместную управляющую компанию, которая вместе со стратегическим партнером (в зависимости от отрасли реализации проекта) создаст отраслевого оператора. Этот оператор будет заключать соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) или концессионное соглашение для реализации проекта с профильными органами власти, говорится в презентации. В качестве примеров в документе называется создание национального оператора программного обеспечения в сфере промышленности (сейчас на покупку лицензий, внедрение и поддержку ПО российских бизнес тратит около 200 млрд руб. в год), оператора полного цикла в области промышленной водоподготовки и водоочистки (потенциальный объем рынка — 100 млрд руб.) и единого оператора в области геномной селекции сельскохозяйственных культур (50 млрд руб.).

«В сфере разработки промышленного ПО нашим ключевым стратегическим партнером будет выступать один из институтов развития группы ВЭБ — Российский фонд развития информационных технологий. Совместно с ним будем отбирать наиболее перспективные цифровые решения и выстраивать коллаборации с их разработчиками», — говорит источник, близкий к проекту. «Когда сформируем четкую структуру каждого отраслевого оператора, определим отраслевых партнеров и проработаем конкретные пилотные проекты, после этого уже будем выходить на обсуждение с отраслевыми ведомствами и далее на правительство. Тем более, что в ряде случаев мы будем рассматривать запуск федеральных проектов ГЧП или концессий, поэтому безусловно будет тесное взаимодействие с отраслевыми ведомствами», — добавляет он.

Несмотря на внешнеполитическую нестабильность, перед Россией открылись новые возможности для технологического развития, заявил президент Курчатовского института Михаила Ковальчук. «В этих условиях мы должны объединить ресурсы ведущих научно-исследовательских организаций, производственных предприятий, частного бизнеса, институтов развития, чтобы обеспечить системную разработку и внедрение инновационных решений в различные секторы экономики», — добавил он.

Насколько эти проекты будут востребованы

В июне вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил на Петербургском международном экономическом форуме, что в России нет решений по ряду направлений промышленного программного обеспечения, которые могли бы конкурировать с разработками крупных мировых игроков. Спустя месяц по поручению премьера Михаила Мишустина были созданы индустриальные центры компетенций для замещения зарубежных цифровых продуктов. Чернышенко пояснял, что государство будет софинансировать разработку российских решений из фондов Бортника и «Сколково», а также Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). «Объем софинансирования по каждому из проектов составит порядка 80%. После разработки будем внедрять программное обеспечение на предприятия отрасли, по чьему техническому заданию оно создавалось», — рассказывал он.

Скорее всего создание единого национального оператора будет сложной задачей, в первую очередь в силу многообразия промышленного ПО, предупреждает директор по стратегическим проектам группы компаний «Цифра» Павел Федосов. Такое программное обеспечение состоит из множества классов (инженерное, для управления оборудованием и производством, логистикой, лабораториями и т.д.), а также имеет существенную отраслевую специфику и особенности, связанные с типом производства (процессное, дискретное и другие). Обычно национальный оператор создается в более унифицированной среде (национальный оператор данных, телерадиовещания, обращения с отходами и т.д), где нет такой широкой номенклатуры программных продуктов и их производных, напоминает он.

В России, несмотря на уход крупных зарубежных поставщиков ПО, есть существенный задел в данной области, утверждает Федосов. При формировании более 30 индустриальных центров компетенций уже было предложено порядка 150 проектов.

При этом цели единого оператора в области геномной селекции сельскохозяйственных культур малореалистичны, считает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Геномная селекция — ускоренный вариант традиционной селекции, но он все равно в разы медленнее современных методов вывода новых сортов», — указывает Сизов. По его словам, успехи российского сельского хозяйства, в первую очередь, связаны с кооперацией с остальным миром, когда российский рынок мог потреблять мировые агротехнологии — например, средства защиты растений, технику или семена. Фермерам необходим доступ к передовым агротехнологиям, которые разрабатывают ограниченное количество глобальных лидеров, вкладывающих сотни миллионов долларов в научно-исследовательские разработки каждый год. «Сделать что-то похожее отдельно для российского рынка невозможно, масштаб не тот», — заключает эксперт.