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Финансы ,  
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ВЭБ впервые с конца 2021 года частично раскроет отчетность

ВЭБ может первым из госкомпаний вернуться к публикации сокращенных финансовых отчетов после начала кризиса. Раскрытие возможно в течение месяца, утверждают источники РБК. На сайте ВЭБ.РФ последний отчет датирован концом 2021 года
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

ВЭБ.РФ в течение месяца, то есть до конца ноября планирует публикацию ряда показателей финансовой отчетности, рассказали РБК два источника, близких к ВЭБу.

«ВЭБ продолжит в агрегированном виде раскрывать данные. Отчетности будет достаточно, чтобы аналитики читали и понимали, в зеленой ВЭБ зоне, в желтой или в красной», — пояснил один их них.

Госкорпорация ВЭБ.РФ, которую возглавляет бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, финансирует многие инфраструктурные проекты, выступает агентом правительства по предоставлению государственных гарантий по программам поддержки бизнеса, а также управляет пенсионными накоплениями так называемых молчунов — граждан, которые не переводили средства в негосударственные пенсионные фонды.

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, после этого ВЭБ и некоторые его «дочки» почти сразу попали под блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании. Госкорпорация и ее дочерние структуры лишились возможности проводить операции в долларах, евро и фунтах стерлингов, их активы в этих валютах оказались заморожены. По секторальными санкциями ВЭБ находился с 2014 года.

После начала военной операции России на Украине и волны санкций против крупных российских компаний и банков им разрешили закрыть отчетность. 12 марта правительство выпустило постановление, которое позволяет всем эмитентам ценных бумаг не публиковать подлежащую раскрытию информацию или раскрывать ее частично, если это может привести к новым ограничениям. Мера действует до 31 декабря этого года, но замминистра финансов Алексей Моисеев в сентябре сообщил, что возврат к прежним практикам произойдет весной 2023 года.

По решению ЦБ отчетность не публикуют и банки — ни по РСБУ, ни по МСФО. Первый зампред регулятора Дмитрий Тулин в интервью РБК говорил, что формы отчетов кредитных организаций слишком подробные и «увеличивают санкционные риски». Банк России тоже планирует вернуть эту обязанность для банков в следующем году, но отчетность будет раскрываться в «урезанном виде». Из нее могут исключить «какие-то примечания к МСФО», а также сведения о рисках, географическом и валютном разрезах, составе акционеров и структуре банковской группы, перечислял глава департамента регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

В Минфине и Банке России не раз заявляли о необходимости возобновлять публикацию финансовой отчетности компаний и банков, но одновременно указывали на риски, которые это может усилить. Глава ВЭБа Игорь Шувалов тоже с осторожностью высказывался об информационной открытости эмитентов в новых условиях.

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«Я был на одном мероприятии, которое проводило правительство, и там выступала председатель Банка России. В связи с развитием фондового рынка говорилось о том, что публичная отчетность необходима инвесторам в обычном деловом обороте. Здесь надо поступить очень умно — не опять открываться и обнажаться по полной для того, чтобы это было основанием все эти данные использовать против нас, вводя санкции, а в таком виде, в каком это необходимо инвесторам», — говорил глава ВЭБа, выступая на Восточном экономическом форуме в сентябре. Он отмечал, что отчеты должны быть правдивыми, но не настолько детальными, чтобы вводить компании «в новый санкционный круг».

«Мы за публичность, но очень аккуратно», — подчеркивал Шувалов.

На сайте ВЭБ.РФ последняя актуальная отчетность госкорпорации по МСФО относится к четвертому кварталу 2021 года. В документе девять страниц, он содержит обобщенные отчеты о финансовом положении, о прибыли или убытке, о совокупном доходе и об изменениях в капитале за прошлый год (.pdf). Согласно им, чистая прибыль ВЭБа по итогам года составила 53,6 млрд руб. против 8,4 млрд руб. в 2020-м. На конец отчетного периода активы госкорпорации превышали 4 трлн руб., 1,6 трлн руб. из которых приходилось на кредиты клиентам. Совокупные обязательства ВЭБа оценивались в 3,2 трлн руб., из которых 909,5 млрд руб. — выпущенные долговые ценные бумаги. По данным Cbonds, 66,5% облигационных обязательств ВЭБа номинированы в рублях (496,1 млрд руб.), чуть меньше трети — в долларах ($3,6 млрд), около 4% — в евро (€0,5 млрд).

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Петр Канаев Петр Канаев, Анна Пустякова
ВЭБ отчетность МСФО отчетность санкции
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