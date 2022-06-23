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Технологии и медиа ,  
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Власти проработают схему по ускорению замены зарубежного софта

Дмитрий Чернышенко поручил просчитать введение ускоренной амортизации для зарубежного ПО
Правительство подготовит предложения по введению в России ускоренной амортизации на зарубежный софт, который подлежит импортозамещению. Схема должна помочь освободить средства на внедрение российской замены
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры, Минфину и Минэкономразвития до 15 июля представить в правительство предложения по введению специального порядка списания амортизации или начисления ускоренной амортизации используемого иностранного софта, который подлежит замене на российское ПО. Об этом РБК рассказал источник на рынке и подтвердил представитель аппарата вице-премьера. Последний отметил, что это нужно «для ускорения внедрения новых импортозамещающих решений на предприятиях». «Чтобы купить что-то новое, необходимо ускорить амортизацию существующих, прежде всего иностранных продуктов, уменьшать налоговую нагрузку на бизнес», — сказал представитель аппарата.

Ранее с предложением ввести ускоренную амортизацию к Чернышенко обратился глава «Россетей» Андрей Рюмин (диалог проходил публично на одной из сессий Петербургского международного экономического форума; корреспондент РБК присутствовал на мероприятии). К Рюмину был обращен вопрос, чего не хватает компании для ускоренного импортозамещения софта. В ответ на это топ-менеджер сообщил, что, поскольку единственный источник их доходов — плата за электроэнергию, чтобы проинвестировать в быструю замену зарубежного программного обеспечения и оборудования, им придется или повышать тарифы, или искать иной источник финансирования. «Одним из элементов этой помощи может быть ускоренная амортизация. К примеру, наша крупнейшая «дочка» — Федеральная сетевая компания — в 2019 году перешла на [платформу обработки данных] SAP HANA. Это практически новое внедрение, [его] жизненный цикл — больше десяти лет. Если будет ускоренная амортизация, этот источник [финансирования] мы получим быстрее», — указывал Рюмин в ходе своего выступления. Он также говорил, что решения от SAP применяют и другие «дочки» компании. Сейчас она намерена заморозить использование SAP и начать переход на российские решения, «скорее всего, от 1С».

SAP объявила о дальнейших мерах по уходу из России
Бизнес
Фото:Thomas Lohnes / Getty Images

Одновременно с ускоренной амортизацией Дмитрий Чернышенко поручил Минэнерго, Минцифры, Минэкономразвития, а также ФАС проработать предложения по увеличению инвестиционной составляющей в структуре тарифа на электроэнергию, чтобы предусмотреть «мероприятия по импортозамещению зарубежного программного обеспечения».

Представитель Минэнерго сказал, что к ним поручение пока не поступало. Он напомнил, что тарифы на электроэнергию для населения полностью регулируются государством и не могут быть увеличены выше темпов инфляции. Представитель Минэкономразвития перенаправил вопросы в Минцифры. РБК направил запрос в это ведомство, а также в Минфин.

Зачем нужна ускоренная амортизация

SAP — это крупнейший в мире поставщик приложений для бизнеса. В России компания продавала системы управления ресурсами предприятия (ERP), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), управления цепочками поставок (SCM), управления производством (ERP Production Planning, MES, EAM, CAD). Но после начала специальной военной операции на Украине и расширения санкций в отношении России SAP, как ряд других иностранных разработчиков софта и поставщиков оборудования, заявил о прекращении работы в России. По словам одного из собеседников РБК, пока SAP продолжает поддерживать свои продукты для тех российских клиентов, которые не попали под санкции. «Если клиент купил решение On-Premise (формат, при котором заказчик приобретает только лицензию на программу и все, что требуется для ее полноценной работы, обеспечивает самостоятельно. — РБК), то оно останется у него до момента, пока система не сломается, но без возможности обновлений», — рассказал собеседник. Он также отметил, что после ухода SAP из России поддержку его решений смогут осуществлять системные интеграторы или другие специализированные игроки.

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Глава «Росгеологии» оценил сроки замены иностранного софта
Бизнес
Сергей Горьков

На той же сессии ПМЭФ, где выступал глава «Россетей», об использовании решений SAP говорили и гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, председатель совета директоров ROS AGRO Максим Басов, а также исполнительный директор «Магнита» Алексей Корня. «У нас крупнейшее в мире внедрение SAP в области растениеводства. Но как бы тяжело ни было, считаем, что нам придется переходить на российское решение», — указал Басов. По его словам, полноценного подобного продукта в России сейчас нет, но наиболее близко к нему находится решение 1С. «Магнит», как рассказал Алексей Корня, два года назад начал миграцию на SAP с 1 C, поскольку последнее не соответствовало увеличившемуся масштабу бизнеса. Теперь ретейлер создает собственный центр экспертизы SAP, чтобы развивать те модули и элементы этого ПО, которые успел купить и внедрить.

Представитель «Россетей» затруднился оценить, какие средства могут высвободиться у компании в случае внедрения ускоренной амортизации на зарубежное ПО. По словам директора департамента налогов и права компании «Деловые решения и технологии» Эмиля Бабурова, механизм ускоренной амортизации потенциально может только позволить перераспределить налоговые платежи между периодами и оптимизировать денежные потоки. «Реальную экономию можно было бы получить в случае внедрения механизма, аналогичного инвестиционному налоговому вычету и предполагающего вычет соответствующих затрат напрямую из суммы налога на прибыль к уплате», — рассуждает он.

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Технологии и медиа
Фото:Oli Scarff / Getty Images

Советник коллегии адвокатов Pen & Paper Наталья Бунина напомнила, что в середине мая Госдума приняла в первом чтении поправки в ч. 2 ст. 259-3 Налогового кодекса, согласно которым расширяется перечень основных средств, в отношении которых налогоплательщики вправе применять специальный повышающий коэффициент к норме амортизации. К таким средствам в проекте отнесено оборудование из реестра российской радиоэлектронной продукции и права на компьютерные программы из реестра отечественного ПО. По словам Буниной, повышающий коэффициент при исчислении амортизации позволяет покупателям оборудования или софта, включенного в указанные реестры, быстрее списать затраты на них в состав расходов по налогу на прибыль. «Предположим, софт стоит 3 млн руб. и списывается на расходы шесть лет, то есть в состав затрат будет включено по 500 тыс. руб. в год. Эту сумму покупатель вычитает из налоговой базы по налогу на прибыль, а значит, экономит 20% на налоге на прибыль, то есть по 100 тыс. руб. в год. Применяя повышающий коэффициент — 3 к норме амортизации, — списать стоимость можно будет в течение двух лет, по 1,5 млн руб. в год, а значит, сэкономить 300 тыс. руб. в год по налогу на прибыль», — привела пример она.

Что еще поручил вице-премьер

  • Федеральная служба безопасности (ФСБ), ФСТЭК и Минцифры должны представить предложения по упрощению процедур сертификации софта;
  • Минцифры и Минфин должны предложить механизмам поддержки отечественного решения Open Source (открытое ПО, распространяемое на условиях свободного лицензионного договора, когда пользователь получает право использовать программу в любых не запрещенных законом целях; имеет доступ к исходному коду программы для его изучения или переработки, внесения изменений), а также приобретения Россией исключительных прав на отдельные программы с последующим переводом их в статус открытого ПО;
  • Минцифры и Минпромторг должны представить предложения по созданию консорциумов с компаниями, возглавляющими отраслевые центры компетенцией по импортозамещению, для реализации инфраструктурных проектов и др. Как говорил Дмитрий Чернышенко в рамках ПМЭФ, в России нет решений по ряду направлений промышленного программного обеспечения, которые могли бы конкурировать с разработками крупных мировых игроков. По его словам, правительство вместе с Минцифры сейчас определяет ключевых отраслевых заказчиков конкретного софта и центры компетенций, которые способны разработать его российские аналоги. «Главный принцип, который мы исповедуем, что в каждом направлении должно быть не меньше двух конкурирующих решений», — указывал Чернышенко. Сейчас доля закупаемого российского софта в 13 ключевых отраслях, по его словам, составляет в среднем около 32%.
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Теги
Анна Балашова Анна Балашова
налоги санкции ПО

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