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Технологии и медиа ,  

Разработчики попросили власти не упрощать доступ в реестр российского ПО

АРПП «Отечественный софт» попросила Минцифры не упрощать критерии признания ПО российским
Ассоциация «Отечественной софт» попросила Минцифры не упрощать порядок включения продуктов в реестр отечественного ПО, опасаясь, что его наполнят клоны зарубежного софта. В министерстве же видят больше плюсов от изменения порядка
Фото: Андрей Гордеев / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / ТАСС

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», которая объединяет более 220 российских ИТ-компаний, в том числе 1С, «Лабораторию Касперского» и «Доктор Вэб», попросила Минцифры не допустить введения уведомительного порядка включения продуктов в реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Это следует из письма ассоциации главе министерства Максуту Шадаеву (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил представитель АРПП).

В начале июня глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что власти намерены упростить процесс включения продуктов в реестр отечественного ПО, введя уведомительный порядок. «Сначала стоит включать ПО в реестр, а потом уже, если результаты экспертизы показывают, что иностранные компоненты есть, — исключать», — указывал Шадаев. Кроме того, министерство предлагало начать включать в реестр продукты разработчиков более чем с 25-процентной долей россиян в капитале при условии, что у них есть фактический контроль над деятельностью компании. По действующим правилам в реестр можно включать продукты разработчиков с долей российского капитала, превышающей 50%.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Реестр российского софта ведется с 2016 года. Госорганы и госкомпании должны приобретать продукты из него в приоритетном порядке. С 1 января прошлого года наличие продуктов в реестре дает разработчикам право претендовать на налоговые льготы: ставку налога на прибыль 3% вместо 20% и страховые взносы в размере 7,6% вместо 14%. Кроме того, при продаже программ из реестра не нужно платить НДС.

Сейчас включение продуктов в реестр происходит после их проверки Центром компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и экспертным советом при Минцифры, указала АРПП в своем письме. «Отмена первичной проверки приведет к попаданию в реестр прямых клонов зарубежного ПО и «перелицованного» СПО (видоизмененного свободного ПО с минимальным вкладом по доработке, когда меняются только иконки, ярлыки. — РБК). Это подорвет доверие заказчиков и пользователей к реестру», — пишет исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. Он указал, что сейчас около половины подаваемых заявок отклоняется на этапе регистрации. На данный момент не предусмотрена ответственность для компаний, включающих свои продукты в реестр неправомерно, что, по его мнению, при уведомительном порядке станет критичным. Лашин опасается, что после введения уведомительного порядка число заявок на включение софта в реестр вырастет, как и случаев внедрения такого программного обеспечения заказчикам. «Это приведет к множественным коллизиям с учетом НДС и конфликтам с ФНС», — указал он в письме.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

Не поддержала АРПП и предложение допускать в реестр продукты, чей разработчик только более чем на 25% принадлежит россиянам. «Имея блокирующий пакет 25% плюс одна акция, практически можно только отменить решения совета директоров, но не принимать стратегические решения о судьбе предприятия и его продукции», — пояснил позицию Лашин. Он уверен, что с учетом санкций и атаки на российскую ИТ-инфраструктуру процедуру включения софта в реестр нужно не упрощать, а наоборот, ужесточать, чтобы обеспечить переход на отечественные продукты владельцев критической информационной инфраструктуры (сети связи и информационные системы госорганов, энергетических, финансовых и ряда других компаний. — РБК) с 1 января 2025 года.

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Зачем смягчать требования

В поддержку анонсированных Минцифры изменений ранее выступил ряд крупных участников рынка. В начале июня Ozon, «Авито», Cian (владеет платформой ЦИАН), HeadHunter, «Тинькофф» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») просили премьер-министра Михаила Мишустина поддержать инициативу министерства: перечисленные компании были основаны в России, но впоследствии их основными акционерами стали структуры, зарегистрированные за рубежом, тогда как сервисами «пользуются большинство граждан России».

Также Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКиТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций направили в Минцифры письмо, в котором попросили ускорить и упростить включение программ в реестр. «Если раньше основные усилия были направлены на недопущение в реестр под тем или иным предлогом иностранных продуктов, то сейчас его задачи иные — максимально ускорить наполнение рынка отечественным ПО», — говорилось в этом письме (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил исполнительный директор АПКиТ Николай Комлев). «Нужно в целом актуализировать критерии включения в реестр. В связи с уходом ряда иностранных вендоров нужно срочно замещать их программы. Если действовать, как раньше, мы не успеем обеспечить замещение», — пояснил Комлев РБК. Он сказал, что нужно проанализировать все существующие параметры включения продуктов в реестр и что критерии нужно менять, «чтобы в реестр как раз не попала халтура».

Минцифры предложило упростить доступ в реестр российского ПО
Технологии и медиа
Фото:Jan Woitas / dpa / picture-alliance / ТАСС

Представитель Минцифры заявил, что они считают, что «российские ИТ-компании должны иметь возможность пользоваться налоговыми льготами, в том числе и те, у которых менее 50% акций принадлежит российским бенефициарам, но контроль деятельности фактически осуществляется российскими гражданами». «Кроме того, ведомство выступает за развитие конкуренции на рынке ПО и против ее искусственного сдерживания: чем больше российских продуктов находится на нашем рынке, тем выше их качество, что, очевидно, благо как для пользователей — граждан и бизнеса, так и в конечном итоге для развития ИТ-отрасли», — указал он.

Но глава АНО «Цифровая культура» Иван Бегтин допускает, что изменение критериев включения в реестр может стать потенциальной ошибкой. Увеличение числа компаний в реестре может привести к тому, что многие компании будут имитировать ИТ-продукты в сфере импортозамещения, но не предоставлять достоверную информацию о них, опасается собеседник РБК. «Таким образом, ИТ-рынок лишится части доходов, связанных с программой импортозамещения, а некоторые получат статус в реестре необоснованно», — указал Бегтин. Опасения в связи с упрощением критериев высказал и глава центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух: в реестр могут попасть компании, «которые просто копируют иностранные продукты». В то же время он согласен, что претендентов в реестр нужно оценивать, ориентируясь на структуру управления, а не владения. «Тинькофф», который де-факто российский, а его ИТ-продукты в реестр не попадают, потому что более 50% котируются на бирже и принадлежат нероссийским владельцам, привел он пример.

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Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
IT-бизнес программное обеспечение Минцифры

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