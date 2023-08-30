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Война санкций ,  
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Reuters узнал о санкциях США против индийских компаний за связь с АЛРОСА

Reuters: Индия попросила США разморозить $26 млн, арестованные за торговые связи с АЛРОСА
Сюжет
Война санкций
Источники Reuters сообщили, что США впервые с февраля 2022-го применили меры против индийских компаний: $26 млн были заморожены за предполагаемую связь с АЛРОСА. По данным агентства, Индия попросила разморозить средства
АЛРОСА RU000A101PB8 ₽924,23 -0,5% Купить
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Индия обратилась к Соединенным Штатам с просьбой высвободить $26 млн, принадлежащих как минимум двум индийским алмазодобывающим компаниям, замороженным из-за их предполагаемых торговых связей с попавшей под санкции российской АЛРОСА, сообщает Reuters cо ссылкой на три осведомленных источника. 

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) заморозило средства индийских компаний в начале этого года, уточнили собеседники агентства. По их словам, средства были заморожены, когда базирующиеся в ОАЭ подразделения индийских компаний попытались перевести их на покупку алмазного сырья.

Как отмечает Reuters, это первый случай, когда OFAC предпринял меры против индийского бизнеса с начала конфликта на Украине. «Правительство осведомлено о действиях OFAC и начало диалог с ними, — сообщил один из источников агентства в правительстве Индии. — Проблема заключалась в подозрениях в торговых связях с АЛРОСА».

РБК направил запрос в пресс-службу АЛРОСА.

Индия — крупнейший в мире производитель бриллиантов: на долю страны приходится порядка 80% мирового производства бриллиантов в стоимостном выражении, а индийское происхождение имеют около 95% ограненных камней.

Помимо добычи в собственной стране, индийские компании активно закупают сырье за рубежом, в том числе в России. В 2021 году Россия экспортировала алмазов на сумму $4,7 млрд, из них на долю Индии пришлось 18,8%. Это третье место после Бельгии (40%; Антверпен — крупнейший мировой центр торговли бриллиантами) и ОАЭ (27%).

АЛРОСА, которая добывает в России более 90% алмазов, попала под американские санкции в начале марта 2022 года. Компании запретили привлекать капитал через выпуск акций и облигаций в США. В апреле OFAC расширило санкции против компании: новые ограничения предусматривали блокировку активов.

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Bloomberg писал в феврале, что страны G7 и ЕС обсуждали возможность отслеживания экспортированных из России алмазов. В начале марта Госдеп США официально сообщил об обсуждении с Еврокомиссией и алмазным бизнесом того, как прервать получение Россией доходов от драгоценных камней. Позднее о намерении G7 ввести санкции против АЛРОСА сообщала Financial Times со ссылкой на источники.

После этого Индия предупредила, что если G7 введет санкции против российской компании, то 3 млн индийских рабочих «ждет неопределенность». «Мы не имеем ни малейшего представления о том, в какой форме будут введены санкции. Но это повлияет на занятость алмазодобытчиков в Сурате (город на западе Индии, важную часть экономики которого составляет полировка алмазов. — РБК)», — заявил в апреле глава Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC) Випул Шах.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
алмазы АЛРОСА санкции США Индия
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