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Грузоперевозчики попросили ввести регулирование цен на дизель

Перевозчики попросили правительство снизить цену на дизтопливо до 60 руб. за литр
Фото: Михаил Маршалик / Shutterstock
Фото: Михаил Маршалик / Shutterstock

Российские перевозчики обратились к правительству с просьбой ввести государственное регулирование цен на дизельное топливо и зафиксировать его стоимость. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо президента Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимира Матягина.

Мятягин попросил зафиксировать стоимость дизеля ниже 60 руб. за литр, потому что иначе «увеличится стоимость логистики груза, которая увеличит конечную стоимость товара для потребителя».

По словам президента ассоциации, за последнюю неделю цены на дизель в центральной и южной России выросли на 10%. Сейчас топливо стоит около 70 руб. за литр. Матягин подчеркнул, что причинами повышения цен стали резкий рост оптовых цен и отмены скидок на АЗС.

Ассоциация «Грузавтотранс» создана в 2011 году грузоперевозчиками, которые работают на внутреннем рынке. Главная цель объединения — поиск компромисса между интересами отрасли и государства.

В начале августа биржевые цены на летний дизель впервые превысили 60 тыс. руб. за тонну. По итогам торгов 18 августа цена впервые снизилась на 0,28%, до 67,658 тыс. руб. за тонну. Ранее цена непрерывно увеличивалась с 28 июля — за это время рост составил 21%.

На стабилизацию цен повлияли изменения Минюста в совместный приказ Минэнерго и ФАС о минимальных нормативах продаж топлива на бирже. Для дизеля они выросли с 8,5 до 9,5%. В ФАС подчеркнули, что это было необходимо для стабилизации ценовой ситуации и формирования дополнительного объема предложения нефтепродуктов на бирже.

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дизель топливо грузоперевозки
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