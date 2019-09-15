Кремль назвал атаку дронов на Saudi Aramco тревожным событием для рынка

Об атаке беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии доложили Путину. Эр-Рияд пока не обращался к Москве за помощью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии не способствует стабилизации рынка энергоносителей. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает газета «Ведомости».

По его словам, Эр-Рияд пока не обращался к Москве за помощью, однако Владимир Путин в курсе о произошедшем. Атака является тревожным событием, добавил Песков.

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