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Афганистан запросил у России около 1 млн баррелей нефти

По словам министра промышленности и торговли Нуриддин Азизи, Афганистан заинтересован в том, чтобы договориться о поставках российской нефти по бартеру
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Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Афганистан запросил у России около 1 млн баррелей нефти, сообщил «РИА Новости» министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

«Мы предложили России около 1 млн [баррелей], если [Россия] сможет отправлять больше, то это не проблема», — сказал Азизи.

Он также отметил, что Афганистан заинтересован в том, чтобы договориться о поставках российской нефти по бартеру. «Самым важным для нас был бы проект по нефти и газу. Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у России будет потребность в какой-нибудь афганской продукции», — заявил министр.

О планах договориться с Москвой по поставкам российской нефти и газа говорил в мае временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал. «Мы настроены на то, чтобы достичь соглашений между Афганистаном и Россией и подписать конкретные соглашения», — сказал он. По словам дипломата, Кабул хочет развивать экономическое сотрудничество с Москвой и уже ведет переговоры по вопросам развития бизнеса и в сфере финансов.

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Год назад движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) захватило власть в Афганистане после вывода американских войск из страны. Вооруженные группы талибов занимали один крупный город за другим и в середине августа вошли в Кабул, объявив о полном захвате государства. Экс-президент Ашраф Гани бежал из страны в ОАЭ.

Талибы сформировали новое правительство, однако его не признали ни в одной стране, хотя движение считает, что выполнило все условия для этого. Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов говорил, что для официального признания правительства талибов необходимы создание инклюзивного правительства и соблюдение прав человека в стране.

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Российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов сказал, что правительство «Талибана» в Афганистане — «то, от чего не уйти», поэтому нужно с ним работать там, где это отвечает национальным интересам.

В феврале Международная организация труда при ООН сообщала об ухудшении ситуации в Афганистане. По ее данным, с момента прихода к власти талибов работу потеряли порядка 500 тыс. афганцев, положение в стране может ухудшиться еще больше из-за зимних холодов.

15 августа министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи посетит Москву и Казань. По словам посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова, в делегацию также включены экономисты и финансисты, стороны должны обсудить закупку нефти, пшеницы, муки, подсолнечного масла.

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Теги
Татьяна Стекольникова
Афганистан нефть поставки нефти
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