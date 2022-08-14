Делегация «Талибана» посетит Москву и Казань

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В понедельник, 15 августа, посетит Москву министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи в составе делегации афганского правительства, назначенного запрещенной в России террористической организацией «Талибан». Об этом «РИА Новости» сообщил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«15 августа в Москве — переговоры с афганским министром промышленности и торговли. В делегацию включены также экономисты и финансисты», — рассказал посол.

По его словам, стороны обсудят закупку нефти, пшеницы, муки, подсолнечного масла.

Кроме того, делегация также планирует посетить Казань. «Такие контакты нужны для развития межрегиональных связей», — добавил глава дипмиссии.

Замглавы Торговой палаты Афганистана Мохаммад Юнис Хоссейн ранее сообщал, что страна ведет переговоры с Россией о беспошлинном экспорте минералов и фруктов.

Он отмечал, что в начале июня российские бизнесмены приезжали в Афганистан, а сейчас стороны ведут переговоры об экспорте пшеницы, стекла и древесины.

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С августа 2021 года Афганистан находится под полным контролем запрещенной в России террористической организации «Талибан». Талибы объявили, что будут соблюдать жесткие законы шариата. Москва официально не признала власть «Талибана», но 6 апреля российский МИД направил ноту о признании временного поверенного в делах Афганистана Джамала Насира Гарвала. Представитель МИД Мария Захарова назвала это решение шагом на пути к возобновлению двусторонних дипломатических контактов.



После прихода талибов к власти Россия продолжила вести торговлю со страной, следует из базы данных Федеральной таможенной службы. Россия поставляет Афганистану электрооборудование для двигателей, древесину и лесоматериалы, муку, чечевицу, дрожжи, нут, масла. Афганистан экспортирует сушеный виноград и абрикосы, миндаль, сыры, чай и кофе, морковь, свеклу, руды и концентраты, насосы.