Афганский дипломат заявил о желании страны покупать нефть и газ у России
Власти Афганистана планируют закупать у России нефть и газ и хотят заключить по этому поводу конкретные договоренности, заявил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал в интервью «РИА Новости».
«Мы настроены на то, чтобы достичь соглашений между Афганистаном и Россией и подписать конкретные соглашения», — сказал он.
По словам дипломата, Афганистан ведет переговоры с Россией, в том числе по вопросам развития бизнеса и в сфере финансов. «Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях», — отметил Гарвал, но подчеркнул, что приоритетным для Кабула все же является вопрос о закупке энергоресурсов.
Как уточнило агентство, Гарвал возглавляет представительство Афганистана в России, хотя и не имеет ранга посла. МИД выдал аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства Талибана (запрещенная в России террористическая организация) в конце марта.
Тогда министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что талибы успешно поддерживают страну «на плаву», несмотря на давление со стороны Вашингтона и его союзников. По его словам, талибы добились успехов в борьбе с терроризмом и предпринимали усилия, чтобы обеспечить соблюдение прав человека.
В феврале 2022 года Международная организация труда при ООН сообщила об ухудшении ситуации в Афганистане. По ее данным, с момента прихода к власти талибов работу потеряли порядка 500 тыс. афганцев. Управление по координации гуманитарных вопросов предупредило, что положение в стране осложнится еще больше из-за зимних холодов.
В ответ на публикацию доклада ООН специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента МИДа Замир Кабулов назвал оценку организации «приукрашенной» и допустил, что в действительности дела обстоят гораздо хуже. Кабулов предупредил о голоде в этой стране и заявил, что данные ООН в этой области неточны.
Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года, после того как войска США ушли из страны. Экс-глава государства Ашраф Гани бежал в ОАЭ.
Страны G20 отказываются признавать новое правительство Афганистана. Запад, как и Россия, требует, чтобы талибы создали этноинклюзивное правительство и соблюдали права человека. Вместе с тем государства «двадцатки» допустили контакты с афганскими властями.