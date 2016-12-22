АЛРОСА впервые продала алмазы иностранцам за рубли

Крупнейший алмазодобытчик мира протестировал проведение расчетов с иностранными покупателями в российской валюте. Эксперимент признали удачным и пообещали использовать расчеты в рублях и в будущем

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АЛРОСА впервые опробовала механизм продажи алмазов иностранным покупателям за рубли. В сообщении компании отмечается, что сделки были проведены с клиентами из Индии и Китая. Первый оплатил в рублях со своего счета в одном из российских банков плановую поставку алмазов, а второй заплатил рублями через филиал ВТБ в Шанхае за драгоценные камни, купленные на аукционе алмазов специальных размеров (массой более 10,8 карата), который АЛРОСА провела в Гонконге.

«Сложившаяся на международном алмазном рынке практика предусматривает расчеты между продавцами и покупателями алмазного сырья в долларах США. Мы опробовали альтернативную схему расчетов, чтобы понять, насколько она реализуема и какие нюансы необходимо учитывать. Опыт оказался положительным, и мы будем применять его по мере необходимости», — прокомментировал итоги эксперимента член правления АЛРОСА и директор сбытового подразделения компании Евгений Агуреев.

По его словам, которые приводятся в сообщении АЛРОСА, оплата в рублях через зарубежные филиалы российских банков позволяет отказаться от использования долларовых корреспондентских счетов и тем самым существенно ускорить проведение сделок и упростить расчеты.

«Планов по переходу на оплату только за рубли у нас нет. Это дополнительная опция, которая работает для клиентов из Китая и Индии и является удобной как для самих клиентов, так и для АЛРОСА», — отметил позже Агуреев в разговоре с РБК, пояснив, что таким образом «повышается скорость прохождения платежей».

​В середине июля глава ВТБ Андрей Костин попросил президента России Владимира Путина поддержать дедолларизацию, увеличив использование рубля в международных расчетах. Ранее тот же Костин призывал бороться с долларом «в мировом масштабе». Чтобы добиться этой цели, по словам банкира, необходимо перевести в другую валюту расчеты с другими странами.

27 июля после саммита БРИКС в Йоханнесбурге Путин заявил, что Россия не намерена делать резких движений и полностью отказываться от доллара.​​