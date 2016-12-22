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Лавров предрек доллару ослабление из-за злоупотребления его ролью в США
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Лавров предрек доллару ослабление из-за злоупотребления его ролью в США
Война санкций, 15:01
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Лавров предрек доллару ослабление из-за злоупотребления его ролью в США
Российский министр иностранных дел заявил, что преодолевать американские санкции нужно переходом на внешнеторговые расчеты в национальных валютах
Сергей Лавров (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Злоупотребление Вашингтоном ролью американского доллара как мировой резервной валюты может привести к ослаблению позиций последнего. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам совещания послов и постпредов Турции при международных организациях, передает ТАСС.

По словам министра, санкции, которые вводят США, не имеют под собой законных оснований, противоречат принципам мировой торговли и подрывают одобренные ООН правила, которые запрещают односторонние меры экономического принуждения.

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«А насчет того, как преодолевать эти противоправные барьеры и ограничения, да, действительно, использование национальных валют во взаимной торговле является одной из основных задач, которую президенты России и Турции поставили, — сказал Лавров.

Глава МИДа также рассказал, что так уже поступала Россия в своих отношениях с Ираном. На оплату в национальных валютах переходит и торговля с Китаем.

«Уверен, что грубейшее злоупотребление долларом в качестве мировой резервной валюты приведет к тому, что роль его будет ослабляться, будет падать, а все больше стран, даже не затронутых американскими санкциями, будут на всякий случай уходить от доллара и полагаться на более надежных, более договороспособных партнеров с точки зрения использования их валют», — пояснил Лавров.

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На минувшей неделе американская администрация объявила о введении очередных санкций против России с 22 августа. Поводом для нового пакета ограничений стал инцидент с отравлением в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В их организмах нашли боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое производилось в России. Ответственность за случившееся британские власти и правительства многих западных стран возложили на Россию, которая все обвинения неоднократно опровергала на высшем уровне.

Комментируя это, в российском МИДе ранее говорили, что США пытаются представить Россию государством, которое безответственно относится к выполнению международных обязательств. В ведомстве указывали, что позиция США лицемерна, поскольку сам Вашингтон не уничтожает своих запасов химического оружия.

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​После объявления о новых антироссийских санкциях отечественный финансовый рынок просел: на открытие торгов 9 и 10 августа рубль падал по отношению к доллару и евро до 67 и 77 руб. соответственно, однако через некоторое время отыгрывал падение.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Сергей Лавров , МИД России , валютный рынок
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