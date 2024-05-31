«Роснано» отчиталось о выходе из ряда проектов и желании зайти в новые

В 2023 году «Роснано» вышло из семи проектов и одного инвестфонда. Компания продолжает вести с властями переговоры о финансовом оздоровлении и в случае успеха обещает снова начать инвестировать

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По состоянию на 31 декабря прошлого года исторический портфель «Роснано» сократился до 38 проектов с 45 на конец 2022-го, следует из опубликованного отчета компании.

Названия семи проектов, из которых вышло «Роснано», не приводятся. Лишь указаны сферы: энергетика; электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации; машиностроение и приборостроение (в каждом из трех направлений было по одного проекту); строительные материалы и прочие сферы (по два проекта).

Из четырех перечисленных проектов «Роснано» вышло еще в первом полугодии прошлого года, следовало из отчета за соответствующий период. Но три проданных в июле—декабре проекта принесли значительно больше денег: по итогам года общий объем поступлений от проектов исторического портфеля составил 15,7 млрд руб., тогда как в первом полугодии — 1,1 млрд руб. Объем исторического инвестиционного портфеля составил 122,9 млрд руб. (в первом полугодии 126 млрд руб.).

В отчете указано, что с 2022 года «Роснано» не инвестирует в новые проекты.

Также в портфель «Роснано» на конец прошлого года входили четыре инвестиционных фонда под управлением сторонних компаний (на конец 2022-го их было пять). Речь идет о фондах, созданных под прямым управлением или соуправлением УК «Роснано» или «дочек» компании после 2014 года. Среди реализованных инвестфондов — Фонд развития ветроэнергетики, Первый экологический фонд, «Роснано-Синтез», Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий и др. Названия четырех оставшихся у «Роснано» фондов не приводятся, но отмечается, что по итогам 2023 года поступления от них составили 500 млн руб., а само «Роснано» инвестировало в них 30 млн руб.

Что такое «Роснано» «Роснано» был учреждено в 2007 году для содействия реализации госполитики в сфере нанотехнологий сначала в форме госкорпорации, а в 2011 году преобразовано в акционерное общество. Является частью системы российских институтов развития. Инвестирует преимущественно в высокотехнологичные и нанотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж, но еще не ставшие финансово эффективными. 100% принадлежит государству, с 2020-го функции агента компании выполняет госкорпорация ВЭБ.РФ. Тогда же «Роснано» покинул Анатолий Чубайс, возглавлявший компанию с 2008 года.

Что известно о финансовом состоянии «Роснано»

Финансовые показатели «Роснано» в отчете скрыты. Но компания предупредила, что, если акционер, то есть государство, не примет решений о предоставлении компании ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами, есть высокая вероятность «возникновения признаков банкротства». В документе говорится, что «Роснано» обсуждает с акционером возможности дополнительного финансирования, но решения об этом пока не принято. Отмечается, что оборотные активы группы на 31 декабря 2023 года были «существенно больше краткосрочных обязательств», но, несмотря на это, «Роснано» «предполагает, что в обозримом будущем обязательства, включая затраты на их обслуживание, могут не быть обеспечены активами в достаточной степени, в том числе в связи с неопределенностью прогнозов относительно сроков и (или) параметров их реализации».

Из отчета «Роснано» также следует, что компания не выплачивала дивидендов. В прошлом году были изменения в составе совета директоров управляющей компании «Роснано», но детали не приводятся. В октябре 2023 года по соглашению сторон от должности был освобожден руководитель подразделения внутреннего аудита «Роснано», главе компании было поручено представить на рассмотрение совета директоров предложения о передаче функции внутреннего аудита сторонней организацией. Были ли они переданы — информации нет.

Осенью прошлого года «Роснано» уже предупреждало о риске банкротства из-за «кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года». Но в ноябре—декабре компания погасила купонные выплаты, часть средств на это, по словам источников РБК, дал Минфин. По итогам первого полугодия размер чистого долга компании составлял более 95 млрд руб. В марте этого года в интервью «Ведомостям» финансовый директор «Роснано» говорил, что долг компании составляет 69 млрд руб., из которых 62 млрд руб. обеспечены госгарантиями. Тогда же он отмечал, что «Роснано» очень сильно ужала траты. «Только на операционных расходах мы сэкономили примерно 7 млрд руб. за три года. Сейчас в штате работают около 80 человек, на конец 2020 года численность превышала 200 сотрудников», — рассказывал член правления Владислав Юнусов. Среди источников дохода он называл дивиденды от портфельных компаний, поступления от взыскания ущерба и др., но основное — продажа активов. За 2021–2023 годы поступления от выходов из портфельных компаний составили 74 млрд руб., говорил финдиректор «Роснано». Тогда же он указывал, что «все основные компании, которые было целесообразно реализовать», «Роснано» продало и что с 2020 года доходность по выходам составила около 10%.

Конкретные детали урегулирования долга не подлежат разглашению, так как документы имеют пометку «для служебного пользования» и «коммерческая тайна», пояснил РБК представитель «Роснано». По его словам, на сегодняшний день базовые параметры реструктуризации согласованы, документы находятся на утверждении в правительстве. «Реструктуризация «исторического» долга с дисконтом выгодна для всех: акционер существенно снизит расходы на обслуживание долга, банки единовременно вернут большую часть «тела» кредита, «Роснано» завершит процесс финансового оздоровления и запустит новый инвестиционный цикл с учетом поставленных задач в сфере обеспечения технологического суверенитета», — заявил представитель «Роснано».

Представитель ВЭБ.РФ отказался комментировать ход реструктуризации и планы «Роснано». РБК направил запрос в правительство.

Задача снижения показателя чистого долга, очевидно, требует реализации наиболее ликвидных активов из портфеля «Роснано», рассуждает партнер инвестиционной компании Kama Flow Павел Охонин. При этом текущие мультипликаторы сделок, по его словам, находятся на достаточно низких уровнях в отличие от мультипликаторов технологических компаний, проводящих IPO. «К примеру, компания «Новомет», долю в которой «Роснано» продало в 2024 году, могла бы стать перспективным эмитентом и получить высокую оценку на публичном рынке», — отметил Охонин. Речь идет о производителе нефтегазового оборудования «Новомет», который, как писал Forbes, в апреле полностью сменил акционеров: «Роснано», Russia Partners, Baring Vostok и топ-менеджмент продали свои доли структурам, близким к гендиректору АО «Новомет-Пермь» Максиму Перельману и промышленной группе «Конар». Аналитики оценивали стоимость всего «Новомета» в 25–30 млрд руб.

По мнению руководителя специальных проектов RU-CENTER Алексея Замесова, с учетом профиля, скорее всего, «Роснано» смогло продать только наиболее ликвидные активы. Он сомневается в целесообразности запуска нового инвестиционного цикла для «Роснано». «Сейчас компанию надо пересобирать заново в части команды, структуры, стратегии. Выглядит так, что для акционера в лице государства проще переместить инвестиционный фокус на другие институты, которым не нужен перезапуск», — указал Замесов.