Треть россиян после катастрофы SSJ захотели летать на западных самолетах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,69 -0,29 EUR Бирж. 70,61 -0,37 Brent 66,92 +0,13% USD Нал. 63,32 62,35 EUR Нал. 71,33 70,34 USD ЦБ 62,83 -0,19 EUR ЦБ 70,86 -0,15 EUR/USD 1,1264 -0,0003 BTC/USD Бирж. 10 496,00 +296,00 IMOEX 2 767,00 -0,38% RTSI 1 390,44 +0,19% DJIA 27 300,73 -0,11% Nasdaq 8 240,88 -0,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Amazon $2 370 (+18%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Amazon $2 370 (+18%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 62,83 (-0,19) Quote, 13:32
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 70,86 (-0,15) Quote, 13:32
Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве Общество, 17:02 Москалькова попросила освободить Вышинского под подписку о невыезде Общество, 17:01 Компания Ротенберга построит мост на проинспектированной Орешкиным трассе Бизнес, 16:59 Правильно ли вы питаетесь. Тест РБК и Philips, 16:54 ФАС не получала ходатайство о сделке «Яндекса» и сервиса такси «Везёт» Бизнес, 16:53 Виртуальное преступление — реальное наказание: как право регулирует VR/AR Pro, 16:43 Каким будет новый квартал на месте парижской промзоны Недвижимость, 16:42 Дело в отношении Мазурова возбудили по заявлению Грефа Общество, 16:36 В «Ахмате» допустили пропуск Глушаковым второго подряд матча РПЛ Спорт, 16:35 СМИ узнали об интересе «Сочи» к капитану «Ростова» Спорт, 16:33 В МИДе сообщили об обсуждении обмена арестованных украинских моряков Политика, 16:27 Минтруд назвал некорректными данные о новом выходном для диспансеризации Общество, 16:26 10 формул спокойствия РБК Стиль и Altay Resort, 16:26 Баку заявил о нападении группы грузин на азербайджанских пограничников Общество, 16:26
Бизнес ,  
0 
Треть россиян после катастрофы SSJ захотели летать на западных самолетах
После крушения российского Superjet в Шереметьево 33% россиян заявили, что предпочли бы летать иностранными лайнерами — Airbus и Boeing. Но больше половины опрошенных Сбербанком без разницы, является ли самолет российским
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На чем предпочитают летать россияне

Большинству россиян (53%) безразлично, на каком типе самолета — российского или иностранного производства — будет их полет, свидетельствует результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (у РБК есть копия). Опрос был проведен после майской катастрофы с российским самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

По данным опроса, 33% респондентов, опрошенных после этой катастрофы, ответили, что будут стараться выбирать рейсы на иностранных лайнерах — европейском Airbus или американском Boeing, а 14% — на российских самолетах. Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — единственный самолет российского производства для пассажирских среднемагистральных перевозок.

Представитель Сбербанка отказался комментировать результаты опроса, который был разработан исследовательским агентством Cint по заказу «дочки» банка Sberbank CIB. Сбербанк опубликовал только пресс-релиз об индексе потребительских настроений.

Общество
Как проходил полет SSJ100 перед аварией. Реконструкция РБК по данным МАКа

Информацию о том, что для пассажиров не важен тип самолета, РБК подтвердил топ-менеджер одной из крупных российских авиакомпаний. «Загрузка Superjet существенно не упала после катастрофы в Шереметьево. Может, даже если кому-то это (российского или иностранного производства лайнер. — РБК) и важно, то их число невелико», — сказал он.

Индекс Иванова — ежеквартальный индекс потребительской уверенности. «Условный Иванов» рассматривается как типичный представитель среднего класса. Опрос разработан исследовательским агентством Cint по поручению Sberbank CIB. Он проводится по методике, соответствующей ежеквартальным опросам Росстата и оценкам потребительской уверенности, применяемым в Евросоюзе. Исследование основано на опросе 2,3 тыс. граждан в возрасте 18–65 лет, проживающих в 164 городах России с населением более 100 тыс. человек.

На такие результаты опроса о месте производства самолетов (в России или за ее пределами) могло повлиять то, что в регионах пассажиры действительно гораздо чаще выбирают перевозку не по типу лайнера, а по стоимости билета, сказал РБК главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. «Людям в регионах важнее добраться из точки А в точку Б. У них может и не быть альтернативы. И зачем ее искать, если десятки лет жителей перевозят на отечественном лайнере, для них это надежно», — сказал он.

Большинству россиян, скорее всего, действительно все равно, каким самолетом лететь, основной фактор выбора — цена, сказал РБК заместитель директора Левада-центра Денис Волков. Он отметил, что, вероятно, в презентации опроса указаны не те вопросы, который задавались респондентам, а переформулированные для графиков реплики, но смысл именно такой — большинству респондентов не важно, является самолет российским или иностранным.

Пассажирский лайнер «Аэрофлота» SSJ100 попал в аварию 5 мая, спустя несколько минут после вылета из Шереметьево экипаж запросил экстренную посадку из-за попадания молнии. При посадке самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся, пассажиров эвакуировали из горящего лайнера по надувным трапам в носовой части лайнера. 40 из 73 пассажиров спасти не удалось, погиб также один бортпроводник.

В начале июня эксперты Международного авиационного комитета (МАК) опубликовали предварительные итоги расследования, в которых не называли виновных, но указывали, что двигатели SSJ100 не были повреждены после попадания молнии в лайнер. В отчете также подробно описывались действия пилотов. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в ответ заявил, что у авиакомпании есть «много вопросов» к отчету комитета.

После катастрофы министр промышленности и торговли Денис Мантуров сказал, что не существует предпосылок для того, чтобы приостановить полеты самолетов Sukhoi Superjet 100, и сокращать производство и выпуск этих машин не планируется. Зампред правительства Юрий Борисов также сообщал об отсутствии претензий к самолету.

Доверяют ли россияне лоукостерам

Исследование Сбербанка также показало, что россияне все чаще выбирают лоукостеры — авиакомпании с более низкой стоимостью базовых билетов, но и с минимумом дополнительных услуг, крупнейшая в России компания такого типа — «Победа», входящая в группу «Аэрофлот» (в 2018 году перевезла 7,2 млн человек, заняв шестое место по числу перевезенных пассажиров, обслужив 7,2 млн человек).

За год число таких респондентов увеличилось вдвое — с 8% в июне 2018 года до 16% в июне 2019-го. А на оба варианта перелета — традиционными авиакомпаниями (вроде «Аэрофлота» и Air France) и лоукостерами — согласны 31% опрошенных, на 2 п.п. больше, чем годом ранее. Но по-прежнему больше половины россиян (53% в июне 2019 года против 64% в июне 2018-го) предпочитают только традиционных перевозчиков.

Рост пассажиропотока «Победы» — одно из главных направлений стратегии «Аэрофлота», утвержденной в конце прошлого года, которая предполагает удвоение числа клиентов к 2023 году. К этому времени группа намерена перевозить 90–100 млн человек ежегодно, из них на рейсах «Победы» — 25–30 млн.

Ближневосточные конкуренты «Победы» (турецкая Pegasus Airlines, flydubai и Air Arabia) усиливают свои позиции на рынке лоукостеров, следует из результатов опроса «Индекс Иванова». По сравнению с первым кварталом 2019 года в июне число российских путешественников, пользующихся услугами этих перевозчиков, выросло на 20%, более чем до 40%. «Победой» готовы лететь свыше 55% опрошенных.

Фотогалерея 
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко
При участии: Владимир Дергачев
Теги: Boeing, Airbus, SSJ 100
Материалы по теме
«Аэрофлот» потратит 4,6 млрд руб. на обслуживание Superjet
Бизнес
МАК в отчете о сгоревшем Superjet указал на открытую в салоне дверь
Общество
ОАК продолжит поставки Superjet «Аэрофлоту» и другим авиакомпаниям
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter