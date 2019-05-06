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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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WSJ сообщила о сокрытии Boeing проблем с лайнером 737 MAX
Система, которая должна оповещать пилотов о неисправности датчиков угла атаки, не работала в лайнерах 737 MAX. В Boeing знали об этом более чем за год до первого крушения такого лайнера, выяснила WSJ
Фото: Ted S. Warren / AP

Американская компания Boeing знала о проблемах с системой оповещения пилотов о неисправности датчиков угла атаки (угол между направлением движения самолета и направлением его носа) в лайнерах 737 MAX за год до крушения такого самолета в Индонезии, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в Boeing стали «более откровенными» с авиакомпаниями касательно существующих проблем только после второй катастрофы с 737 MAX (лайнер Lion Air разбился в Индонезии в ноябре 2018-го, самолет Ethiopian Airlines — в марте 2019-го).

Проблема заключается в том, что система оповещений не работала на MAX так, как на более ранних моделях самолетов. Однако, отмечает WSJ, неизвестно, могла ли эта система предотвратить катастрофу.

Последняя катастрофа с лайнером 737 MAX произошла 10 марта. Самолет Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии, погибли 157 человек. Перед крушением самолет набрал нестандартно большую скорость и пилоты запросили разрешение на быстрый подъем, спустя несколько минут после этого 737 MAX пропал с радаров, сообщал источник Reuters, знакомый с записью переговоров экипажа с диспетчерами.

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Ранее WSJ писала, что причиной крушения может быть система MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Она управляет рулями на хвосте самолета и отвечает за тангаж (угловое движение относительно горизонтальной оси). Система необходима лайнеру, так как из-за особенностей конструкции во время полета у него задирается нос, однако пилоты не получали информации о действиях MCAS, утверждала газета.

Система корректирует угол атаки на основе информации с датчиков. Опрошенные WSJ эксперты говорили, что причиной крушения могла стать неисправность этих датчиков.

После катастрофы в Эфиопии многие страны, включая Россию, запретили полеты Boeing 737 MAX над своими территориями.


 

Автор: Константин Нагаев
Теги: 737 MAX, Boeing
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