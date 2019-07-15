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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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Бизнес ,  
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Компания Ротенберга построит мост на проинспектированной Орешкиным трассе
«Мостотрест» построит мост на трассе М7 «Волга» за 4,7 млрд руб. Министр Максим Орешкин ранее сообщил, что капитальная реконструкция этой трассы рассматривается как альтернатива платной дороги «Европа – Западный Китай»
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Мостотрест» Аркадия Ротенберга получил контракт на строительство и реконструкцию одного из участков федеральной трассы М7 «Волга» — моста через реку Свияга в Татарстане, следует из данных сайта госзакупок. Стоимость работ составит 4,7 млрд руб., они должны завершиться к 15 декабря 2023 года.

Согласно контракту, компания построит новый мост параллельно существующему выше по течению реки Свияга, а также подходов к нему — участка автомобильной дороги общей протяженностью более 7 км по две полосы движения в каждом направлении. «Мостотрест» также реконструирует действующий с 1996 года мост на 757-ом км трассы М7, для этого специалисты компании проведут усиление пролетного строения и ремонт опор старого моста.

«После завершения первого этапа старый мост будет закрыт на реконструкцию, а движение по автодороге М-7 будет переключено на новый мостовой переход», — сказано в сообщении «Мостотреста». РБК направил запрос в пресс-службу компании. На конкурс поступила только одна заявка от «Мостотрест», он и был признан победителем конкурса. Заказчиком работ выступила одна из структур Росавтодора — «Волго-Вятскуправтодор».

На прошлой неделе министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что должен подготовить позицию для финального решения о выборе между полной реконструкцией трассы М7 «Волга» и строительством 729 км платной дороги Москва — Казань стоимостью 550 млрд руб., которую госкомпания «Автодор» предлагает реализовать в рамках проекта «Европа — Западный Китай». В пятницу, 12 июля он выехал из Москвы на автомобиле «Лада», чтобы проинспектировать состояние трассы.

Трассой М7 необходимо заниматься, заявил Орешкин журналистам в понедельник, 15 июля, в кулуарах форума моногородов, проходящего в Тольятти. «Машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть куски не очень хорошие. Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили», — рассказал министр. По итогам своей поездки он признал, что нужно заниматься и существующей дорогой М7, и новой трассой «Автодора», которая станет дополнением «к тому, что у нас сейчас есть», пообещав это обсудить с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Накануне вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, также выступил одновременно за реконструкцию М7 и строительство новой платной дороги, сославшись на «мнение транспортного цеха».

Строительство и реконструкция моста через Свиягу — не единственный этап реконструкции трассы М7. С начала 2019 года было проведено двадцать конкурсов на реконструкцию различных ее участков, общая сумма контрактов 19,3 млрд руб. Крупнейшим из них стал контракт на строительство и реконструкцию 421 км автомобильной трассы в Башкирии, контракт на 5,6 млрд руб. в апреле получила казанская компания «Алексеевскдорстрой».

На М7 в расчете на 100 км в целом гибнет примерно втрое больше человек, чем в целом по федеральной дорожной сети, сказал РБК директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. «На 780 км дороги приходится более 1,5 тыс. примыканий, то есть 2 примыкания на 1 км. А по российским и международным нормам — не более одного примыкания на 5 км. Сотня примыканий находится прямо у частных домовладений, сельхозугодий, земельных участков и так далее, перечисляет эксперт. Поэтому, по его мнению, трассу нужно привести в порядок «хотя бы по гуманитарным причинам». Но для того, что превратить М7 в магистраль категории 1Б (скоростная дорога с четырьмя и более полосами, на которую можно выехать с примыкающих дорог, но без пересечения прямого направления) нужно потратить минимум 500 млрд руб., предупредил Блинкин.

Автор: Галина Казакулова
Теги: «Мостотрест», Мостотрест, Аркадий Ротенберг, Максим Орешкин, Орешкин, м7, М-7
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