Компания Ротенберга построит мост на проинспектированной Орешкиным трассе

«Мостотрест» построит мост на трассе М7 «Волга» за 4,7 млрд руб. Министр Максим Орешкин ранее сообщил, что капитальная реконструкция этой трассы рассматривается как альтернатива платной дороги «Европа – Западный Китай»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Мостотрест» Аркадия Ротенберга получил контракт на строительство и реконструкцию одного из участков федеральной трассы М7 «Волга» — моста через реку Свияга в Татарстане, следует из данных сайта госзакупок. Стоимость работ составит 4,7 млрд руб., они должны завершиться к 15 декабря 2023 года.

Согласно контракту, компания построит новый мост параллельно существующему выше по течению реки Свияга, а также подходов к нему — участка автомобильной дороги общей протяженностью более 7 км по две полосы движения в каждом направлении. «Мостотрест» также реконструирует действующий с 1996 года мост на 757-ом км трассы М7, для этого специалисты компании проведут усиление пролетного строения и ремонт опор старого моста.

«После завершения первого этапа старый мост будет закрыт на реконструкцию, а движение по автодороге М-7 будет переключено на новый мостовой переход», — сказано в сообщении «Мостотреста». РБК направил запрос в пресс-службу компании. На конкурс поступила только одна заявка от «Мостотрест», он и был признан победителем конкурса. Заказчиком работ выступила одна из структур Росавтодора — «Волго-Вятскуправтодор».

На прошлой неделе министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что должен подготовить позицию для финального решения о выборе между полной реконструкцией трассы М7 «Волга» и строительством 729 км платной дороги Москва — Казань стоимостью 550 млрд руб., которую госкомпания «Автодор» предлагает реализовать в рамках проекта «Европа — Западный Китай». В пятницу, 12 июля он выехал из Москвы на автомобиле «Лада», чтобы проинспектировать состояние трассы.

Трассой М7 необходимо заниматься, заявил Орешкин журналистам в понедельник, 15 июля, в кулуарах форума моногородов, проходящего в Тольятти. «Машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть куски не очень хорошие. Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили», — рассказал министр. По итогам своей поездки он признал, что нужно заниматься и существующей дорогой М7, и новой трассой «Автодора», которая станет дополнением «к тому, что у нас сейчас есть», пообещав это обсудить с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Накануне вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, также выступил одновременно за реконструкцию М7 и строительство новой платной дороги, сославшись на «мнение транспортного цеха».