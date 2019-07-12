Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

В отрасли считают, что нужно и реконструировать трассу М7, и строить платную магистраль Москва — Казань, которая станет дублером первой дороги, заявил вице-премьер

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора». Об этом чиновник сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, какой из новых автодорожных проектов он считает наиболее проработанным и реализуемым, Акимов заметил: «Что касается мнения, как говорят, транспортного цеха, он единодушно считает, что потребность в реконструкции трассы М7 действительно существует».

На это направление приходится 16% от общего грузопотока в стране, пояснил чиновник. Такую нагрузку Акимов назвал очень большой, заверив, что поэтому М7 «очень нужна». Однако, чтобы реконструировать дорогу, «разумно и эффективно, не создавая чудовищного коллапса», по мнению вице-премьера, необходимо вместе с этим строить новую дорогу — Москва — Казань в рамках проекта «Европа-Западный Китай» (ЕЗК) «Автодора».

Чиновник также выступил в поддержку и частного проекта строительства транзитной дороги в Китай через территорию России «Меридиан», который планирует реализовать бывший зампред «Газпрома» Александр Рязанов с партнерами. «Мы с самого начала говорили что она [дорога «Меридиан»] очень нужна», — заявил Акимов, напомнив, что председатель правительства Дмитрий Медведев соответствующее решение уже дал. «Меридиан», по словам вице-премьера, власти тоже собираются реализовывать, потому что дорога «отвечает интересам развития транзитного потенциала».