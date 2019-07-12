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Бизнес ,  
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Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани
В отрасли считают, что нужно и реконструировать трассу М7, и строить платную магистраль Москва — Казань, которая станет дублером первой дороги, заявил вице-премьер
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора». Об этом чиновник сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, какой из новых автодорожных проектов он считает наиболее проработанным и реализуемым, Акимов заметил: «Что касается мнения, как говорят, транспортного цеха, он единодушно считает, что потребность в реконструкции трассы М7 действительно существует».

На это направление приходится 16% от общего грузопотока в стране, пояснил чиновник. Такую нагрузку Акимов назвал очень большой, заверив, что поэтому М7 «очень нужна». Однако, чтобы реконструировать дорогу, «разумно и эффективно, не создавая чудовищного коллапса», по мнению вице-премьера, необходимо вместе с этим строить новую дорогу — Москва — Казань в рамках проекта «Европа-Западный Китай» (ЕЗК) «Автодора».

Чиновник также выступил в поддержку и частного проекта строительства транзитной дороги в Китай через территорию России «Меридиан», который планирует реализовать бывший зампред «Газпрома» Александр Рязанов с партнерами. «Мы с самого начала говорили что она [дорога «Меридиан»] очень нужна», — заявил Акимов, напомнив, что председатель правительства Дмитрий Медведев соответствующее решение уже дал. «Меридиан», по словам вице-премьера, власти тоже собираются реализовывать, потому что дорога «отвечает интересам развития транзитного потенциала».

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Министр Орешкин пообещал доехать до Тольятти за рулем «Лады»

В случае, если бы власти ограничились только реконструкцией М7, реализовать такой проект технически и финансово, «чтобы экономика почувствовала», по оценкам Акимова, было бы «очень тяжело» и «почти невозможно».

Ранее на этой неделе министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что собирается проинспектировать М7 перед принятием правительством окончательного решения по поводу того, стоит ли реконструировать эту трассу либо же нужно построить новую платную дорогу Москва — Казань «Автодора». Для этого Орешкин пообещал проехать по М7 на автомобиле Lada Xray через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань в Тольятти (его автопробег, как и планировалось, стартовал в пятницу, 12 июля). Медведев еще не принял окончательного решения относительно строительства новой дороги «Автодора», написал министр в комментариях к своему посту в Instagram.

В отличие от новой дороги «Автодора», которая должна объединить крупные агломерации — Московскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую, трасса «Меридиана» протяженностью 1982 км спроектирован в обход крупных городов.

Авторы: Мария Кокорева, Евгения Маляренко
Теги: Максим Акимов, «Автодор», м7
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