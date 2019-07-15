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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
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Орешкин сообщил о «чуть не пробитом колесе» на трассе М-7
Проехавший от Москвы до Тольятти за рулем Lada Xray министр экономического развития посетовал, что состояние дороги не везде оказалось хорошим. Машины в России, по словам Орешкина, делать уже научились, пора заниматься дорогами
Максим Орешкин (Фото: Oreshkin_max / Instagram)

Состоянием федеральной трассы М-7 «Волга» необходимо «заниматься», заявил министр экономического развития Максим Орешкин, проехавший по дороге от Москвы до Тольятти.

«Машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть куски не очень хорошие. Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили», — заявил Орешкин журналистам в кулуарах проходящего в Тольятти форума моногородов (цитата по «РИА Новости»).

Министр сказал также, что его ведомство подготовит доклад для совещания с главой правительства Дмитрием Медведевым, на котором будет обсуждаться вопрос о необходимости строительства новой платной автострады между Москвой и Казанью либо реконструкции М-7.

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«Мне кажется, что нужно заниматься и существующей трассой, и новая трасса будет дополнением к тому, что у нас сейчас есть. Мы это будем обсуждать с премьер-министром на совещании», — сказал Орешкин.

Ранее, отвечая на своей странице в сети Instagram на вопрос одного из пользователей о впечатлениях от поездки по М-7, министр написал, что ситуация на разных участках трассы показалась ему «абсолютно разной». «От проблем Балашихи и Покрова, пробки на выезде из Нижнего до хорошего куска от Владимира до Нижнего», — оценил М-7 Орешкин.

По итогам совещания 24 июня, посвященного развитию новых дорожных проектов, премьер Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития совместно с Минфином, Минтрансом и Минстроем создать рабочую группу и к 20 июля представить согласованную позицию по вопросам реконструкции федеральной трассы М-7 «Волга», включая обходы городов. Правительству предстоит выбрать между полной реконструкцией М-7 (этот вариант должна подготовить рабочая группа) и строительством новой платной трассы Москва — Казань стоимостью 550 млрд руб., которую госкомпания «Автодор» планирует реализовать в рамках проекта «Европа — Западный Китай».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Максим Орешкин, М-7
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