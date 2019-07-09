Министр Орешкин пообещал доехать до Тольятти за рулем «Лады»

Целью поездки станет посещение форума моногородов. По дороге Орешкин пообещал встретиться с предпринимателями и подумать о реконструкции трассы М-7

Максим Орешкин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил в своем Instagram, что поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем автомобиля. Такой способ передвижения он назвал нестандартным. Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства, поедет министр на Lada Xray.

По словам Орешкина, поедет он по трассе М-7 через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. Такой маршрут министр объяснил в том числе и желанием подготовить позицию для финального решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва — Казань и полной реконструкцией трассы «Волга».

Также министр рассказал, что намерен по дороге пообщаться с предпринимателями и обсудить несколько важных вопросов.

Летом 2010 года автомобильное путешествие на Lada Kalina совершил Владимир Путин, который тогда был главой правительства. Он проехал из Хабаровска в Читу по новой трассе «Амур», которая соединила Забайкалье и Дальний Восток.