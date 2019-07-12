Орешкин отправился на форум в Тольятти на «Ладе»

Министр экономического развития Максим Орешкин отправился в Тольятти на Lada Xray. Фотографии с маршрута он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bz0aI0slBg1/

Орешкин написал, что в настоящее время находится в Покрове. Кадры из города также опубликовала пресс-служба Минэкономразвития в Twitter.

Ранее в июле Орешкин заявил, что поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем машины. Он добавлял, что поедет по трассе М-7 через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. Этот маршрут министр объяснил в том числе желанием выработать позицию для окончательного решения относительно выбора между строительством новой платной трассы Москва — Казань и полной реконструкцией трассы «Волга». Также Орешкин собирался по пути пообщаться с предпринимателями.