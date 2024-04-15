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Удар Ирана по Израилю ,  
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Атака Ирана привела к крупнейшему с 11 сентября 2001 года сбою в полетах

Атака Ирана на Израиль привела к перебоям в полетах крупнейших авиакомпаний
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
За последние два дня по меньшей мере дюжина перевозчиков была вынуждена отменить или изменить маршрут рейсов, в том числе Qantas, Lufthansa, United Airlines и Air India. Сбой стал крупнейшим со времен терактов 11 сентября
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

После атаки Ирана на Израиль ряд крупнейших международных авиакомпаний столкнулся с перебоями в полетах, сообщает Reuters. За последние два дня по меньшей мере дюжине перевозчиков пришлось отменить или изменить маршрут рейсов, в том числе австралийской Qantas, немецкой Lufthansa, американской United Airlines и индийской Air India.

Основатель консалтинговой компании OPSGROUP Марк Зи отметил, что сбой в авиаперевозках стал крупнейшим со времен терактов 11 сентября 2001 года. «С тех пор у нас не было ситуации с таким быстрым закрытием такого количества различных воздушных пространств, и это создает хаос», — сказал Зи Reuters. По его словам, перебои, вероятно, продлятся еще пару дней.

Основатель OPSGROUP пояснил, что воздушное пространство Ирана используется авиакомпаниями, летающими между Европой и Азией. Перевозчикам придется ограничиться двумя альтернативными маршрутами: либо через Турцию, либо через Египет и Саудовскую Аравию.

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Израиль, а также Иордания, Ирак и Ливан в субботу, 13 апреля, закрыли свое воздушное пространство из-за ударов Ирана. В воскресенье они возобновили полеты над своей территорией. Крупнейшие авиакомпании Ближнего Востока, в том числе Emirates Airlines, Qatar Airways и Etihad Airways, заявили накануне, что также возобновят полеты в регионе после отмены или изменения маршрута ряда рейсов, сообщает Reuters.

«Аэрофлот» в ночь на 14 апреля объявил о переносе нескольких рейсов в Египет и ОАЭ. Речь шла о семи рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Дубай и Абу-Даби. Утром перевозчик сообщил о подготовке рейсов к вылету. Росавиация приостанавливала полеты в Израиль, Ирак и Иорданию.

В ночь на воскресенье Иран нанес удар по Израилю, выпустив более 300 ракет и беспилотников, большинство из них было сбито. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утром объявил, что атака была отбита.

Иран впервые атаковал Израиль со своей территории, а не с помощью йеменских хуситов и ливанской «Хезболлы». Тегеран заявил, что удар является ответом на атаку Израиля на консульство в Дамаске 1 апреля. Министр иностранных дел республики Амир Абдоллахиян назвал целью удара авиабазу для истребителей F-35 и разведывательные центры, которые были задействованы при атаке на консульство. Израильский президент Ицхак Герцог счел действия Тегерана объявлением войны.

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Елена Чернышова
Авиакомпании Иран Израиль атака
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