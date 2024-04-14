Задержанные после атаки Ирана рейсы «Аэрофлота» возобновили вылеты

«Аэрофлот»: задержанные ранее рейсы в Египет и ОАЭ готовятся к вылету

Рейсы в Египет и ОАЭ, задержанные из-за ночной атаки Ирана на Израиль и отражения ее израильскими ПВО, готовятся к вылету

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Рейсы «Аэрофлота» в Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), задержанные ранее, готовятся к вылету, сообщила пресс-служба перевозчика в телеграм-канале.

Первый самолет из Москвы в Хургаду вылетел в 9:00 мск, обратный рейс вылетит из Хургады в Москву в 16:45.

Еще запланировано 12 рейсов туда и обратно.

SU732 Санкт-Петербург — Хургада 10:00

SU733 Хургада — Санкт-Петербург 19:00

SU524 Москва — Дубай — 11:00;

SU525 Дубай — Москва — 17:50;

SU520 Москва — Дубай — 11:00;

SU521 Дубай — Москва — 18:20;

SU422 Москва — Хургада — 10:30;

SU423 Хургада — Москва — 18:20;

SU426 Москва — Шарм-эль-Шейх — 10:30;

SU427 Шарм-эль-Шейх — Москва — 18:30;

SU530 Москва — Абу-Даби — 11:15;

SU531 Абу-Даби — Москва — 17:50.

«Ближайший рейс в Тегеран в соответствии с расписанием запланирован на 17.04.2024. «Аэрофлот» будет информировать пассажиров о статусе выполнения рейсов в Иран», — добавили в пресс-службе.

Рейсы задержали после начала атаки Ирана на Израиль вечером 13 апреля, она продлилась всю ночь.

Тегеран сообщил, что проводит атаку в том числе в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля, при котором, по информации иранской стороны, погибли несколько генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Израиль не подтвердил атаку, заявив, что ее целью было соседнее здание.

По данным Армии обороны Израиля, Иран запустил около 300 дронов, крылатых и баллистических ракет. Израильские и союзнические силы перехватили 99% ракет и беспилотников. Десятки из них были сбиты за пределами израильской территории.