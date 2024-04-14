Израиль и другие страны открыли воздушное пространство после атаки Ирана

Иордания, Ирак и Ливан также возобновляют полеты над своей территорией. В ночь на воскресенье Иран нанес удар беспилотниками и ракетами по Израилю

Израиль открыл свое воздушное пространство, оно было закрыто семь часов из-за удара Ирана, пишет The Times of Israel.

Иордания, Ирак и Ливан также возобновляют полеты над своей территорией, сообщает Reuters.

«Аэрофлот» ранее объявил о переносе нескольких рейсов в Египет и ОАЭ. Речь идет о семи рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Дубай и Абу-Даби. Росавиация сообщала о приостановке полетов в Израиль, Ирак и Иорданию. Утром авиакомпания заявила, что задержанные рейсы в Египет и ОАЭ готовятся к вылету.

Нападение Ирана на Израиль. Главное Политика

В ночь на воскресенье Иран нанес удар беспилотниками и ракетами по Израилю. По словам представителя израильской армии контр-адмирала Даниэля Хагари, Тегеран запустил около 300 дронов, крылатых и баллистических ракет, почти все они были перехвачены силами Израиля и союзников. Десятки из них были сбиты за пределами израильской территории.

Хагари сообщил, что ракетами была атакована авиабаза «Неватим» на юге страны. По его словам, ей был нанесен небольшой ущерб, она продолжает функционировать. Кроме того, из Ирака и Йемена также было выпущено несколько дронов и ракет, но они не достигли воздушного пространства Израиля.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху утром заявил, что атака Ирана была отбита. «Мы перехватили. Мы блокировали. Вместе мы победим», — написал он в соцсети X.

Посол и постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани пригрозил, что в случае ответа Израиля Тегеран нанесет еще «более сильный и решительный» удар. Он объяснил удары по израильской территории ответом на атаку на консульство в Дамаске.