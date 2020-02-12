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Бизнес ,  
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Банк «Траст» сообщил об отсутствии прогресса в реструктуризации Utair

Фото: utair.ru

Банк «Траст» не видит прогресса в реструктуризации долгов авиакомпании Utair, в связи с чем готовит альтернативные сценарии. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил президент — председатель правления банка Александр Соколов, передает корреспондент РБК.

По его словам, «Траст» предложил авиаперевозчику план реструктуризации, однако компания не приняла план и не смогла договориться с кредиторами.

«Этот процесс, который не так мало времени тянется, вынуждает нас готовить альтернативные сценарии и всерьез их рассматривать», — заявил Соколов. Он не уточнил, о каких сценариях идет речь.

Utair заявила об очередной отсрочке выплаты процентов по кредитам
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Глава «Траста» отказался предположить реакцию кредиторов Utair в случае очередного дефолта.

В декабре 2019 года Utair сообщила об очередной отсрочке выплаты процентов по семилетним кредитам и займам. Гендиректор компании Андрей Мартиросов тогда пояснил, что авиаперевозчик продолжает комплексную реструктуризацию долга и ведет переговоры с кредиторами.

Глава Сбербанка (Utair должна банку 17,4 млрд руб.) Герман Греф в ноябре 2019 года заявил об отсутствии плана обанкротить авиакомпанию, напротив, банк и Utair согласовали план финансового оздоровления.

Теги: «Траст», прогресс, реструктуризация, Utair
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