Банк «Траст» сообщил об отсутствии прогресса в реструктуризации Utair
Банк «Траст» не видит прогресса в реструктуризации долгов авиакомпании Utair, в связи с чем готовит альтернативные сценарии. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил президент — председатель правления банка Александр Соколов, передает корреспондент РБК.
По его словам, «Траст» предложил авиаперевозчику план реструктуризации, однако компания не приняла план и не смогла договориться с кредиторами.
«Этот процесс, который не так мало времени тянется, вынуждает нас готовить альтернативные сценарии и всерьез их рассматривать», — заявил Соколов. Он не уточнил, о каких сценариях идет речь.
Глава «Траста» отказался предположить реакцию кредиторов Utair в случае очередного дефолта.