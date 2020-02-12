Банк «Траст» сообщил об отсутствии прогресса в реструктуризации Utair

Фото: utair.ru

Банк «Траст» не видит прогресса в реструктуризации долгов авиакомпании Utair, в связи с чем готовит альтернативные сценарии. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил президент — председатель правления банка Александр Соколов, передает корреспондент РБК.

По его словам, «Траст» предложил авиаперевозчику план реструктуризации, однако компания не приняла план и не смогла договориться с кредиторами.

«Этот процесс, который не так мало времени тянется, вынуждает нас готовить альтернативные сценарии и всерьез их рассматривать», — заявил Соколов. Он не уточнил, о каких сценариях идет речь.

Глава «Траста» отказался предположить реакцию кредиторов Utair в случае очередного дефолта.