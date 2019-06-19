UTG готовится к вылету

Utair продает 50% своей авиационно-сервисной компании

Utair выплатит кредиторам почти 110 млн руб. в виде процентов по займам за счет продажи активов. Но очередной платеж, который должен был состояться в июне, компания переносит для создания «подушки ликвидности» в высокий сезон

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Распродажа ради выплат кредиторам

Авиакомпания Utair во вторник, 18 июня, объявила о плане частично погасить проценты по семилетним кредитам и займам в размере 109,2 млн руб., а также произвести платежи по 12-летним обязательствам и лизинговому портфелю.

Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.

«Utair планирует продать 50-процентную долю в авиационно-сервисной компании UTG, владение которой не является стратегическим приоритетом», — пояснил генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов.

У Utair два семилетних кредита — на 15,4 млрд руб. от синдиката из 11 банков и на 17,4 млрд руб. от Сбербанка. Проценты по ним перевозчик должен выплачивать дважды в год — 20 декабря и 20 июня. Синдикат из 11 банков также выдал компании 12-летний кредит на 23,7 млрд руб. По данным на 31 декабря 2018 года, общая задолженность Utair перед банками составляла (.pdf) 59,89 млрд руб.

По словам Мартиросова, Utair не рассматривает продажу компаний, которые «осуществляют базовые авиационные компетенции» и приносят стабильную прибыль. Кроме того, перевозчик намерен нарастить загрузку рейсов и гарантировать бесперебойные полеты, добавил он.

Компания UTG специализируется на наземном и техническом обслуживании авиарейсов, в том числе на погрузке и разгрузке самолетов, транспортировке пассажиров, противообледенительной обработке самолетов, техническом обслуживании и ремонте воздушных судов на перроне и прочем. Ранее эксперты оценивали 50% UTG в 750–850 млн руб. По данным СПАРК, чистая прибыль компании за 2017 год составила 539,6 млн руб, данных за 2018 год пока нет.

В сообщении Utair также указано, что она переносит «очередную сумму процентных платежей, подлежащих уплате в июне» и кредиторы «понимают», что в высокий летний сезон Utair всю операционную прибыль сохраняет для создания «подушки ликвидности». «Это запланированное решение в рамках комплексной реструктуризации долговых обязательств. Utair — крупнейший перевозчик, который обеспечивает прямую связь между дальними регионами России, ему необходимо аккумулировать прибыль для бесперебойных полетов и создания финансовых запасов на низкий осенне-зимний период», — указано в сообщении компании. В декабре 2018 года, когда Utair впервые допустила дефолт (не смог выплатить проценты по семилетним кредитам), компания обещала начать выплаты как раз летом. «Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по семилетним кредитам в декабре [2018 года] и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде [2019 года]», — говорилось в сообщении компании от 21 декабря.

В пресс-службе крупнейшего кредитора Utair Сбербанка отказались от комментариев. «Возобновление платежей по семилетнему кредиту является необходимым условием для обсуждения любой долгосрочной реструктуризации. Продажа нестратегических и неосновных активов группы: отдельных бизнесов, аэропортов — один из инструментов закрытия задолженности», — сообщили РБК в пресс-службе «Траста». Представитель банка подчеркнул, что его позицию поддерживают и другие кредиторы. РБК направил запрос в пресс-службу Raiffeisenbank, консультанта Utair по реструктуризации задолженности.

Utair «доказала операционную эффективность в сложнейших экономических условиях» прошлого года, что «позволяет рассчитывать на поддержку крупнейших кредиторов в части переноса сроков», утверждает пресс-служба компании в новом сообщении от 18 июня.

Финансовые сложности Utair

Utair — шестая по пассажирообороту авиакомпания России. В конце 2018 года она допустила дефолт по одному из кредитов из-за нехватки средств, а в конце апреля заявила об угрозе остановки своей работы.

Тем не менее в мае, как писал РБК, авиакомпания начала переговоры с банками о реструктуризации долгов. Однако первые предложения Utair, которые включали списание значительной части задолженности и 35-летний план реструктуризации, их не устроили, рассказывали РБК источники.

Российские авиакомпании в первом квартале 2019 года получили рекордный убыток — 45,3 млрд руб. (в 2018 году совокупный убыток за первый квартал был 34 млрд руб., за весь год — 50 млрд руб.), сообщали в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Эксперты отмечали, что причиной увеличившихся затрат стали расходы на лизинг, подорожавшее топливо и аэропортовые сборы.

Прошлый год Utair, согласно отчету по РСБУ, закончила с убытками 4,4 млрд руб. против 931 млн руб. прибыли в 2017-м. Среди причин финансовых затруднений перевозчик указывает «взрывной рост цен на авиакеросин» и дефицит пилотов. Так, на авиатопливо компания потратила на 3,9 млрд руб. больше, чем годом ранее, а из-за дефицита пилотов недополучила 1,5 млрд руб. прибыли в высокий сезон, указывает перевозчик.

«Все это — продажа активов и очередная отсрочка выплат по кредитам — больше похоже на растягивание ситуации и постепенный выход из бизнеса», — сказал РБК главный редактор Avia.ru Роман Гусаров. По его словам, за счет продажи одного из активов авиакомпания стремится провести выплаты «именно влиятельным кредиторам», тогда как банки с небольшой долей в синдикате «еще долго будут дожидаться денег». «Ждать банки при этом могут до бесконечности, им на балансе не нужен банкрот», — считает эксперт.

Существенный рост долгового бремени Utair и ухудшение ее финансового состояния все же «чревато банкротством», предупреждает юрист фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «В этом случае шансы на полное удовлетворение требований банков к должнику можно оценить как невысокие, учитывая опыт кредиторов, например, в рамках банкротства «Трансаэро», — сказал он. Чем больше у Utair долгов, для исполнения обязательств по которым перевозчик вынужден распродавать собственные активы, в том числе доли в UTG, тем меньше таких ликвидных активов может быть включено в конкурсную массу и реализовано в дальнейшем, что опять же невыгодно банкам, заключает юрист.