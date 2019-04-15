ЛУКОЙЛ оспорил в суде решение ФАС по тяжбе с «Роснефтью»

ЛУКОЙЛ оспорил решение ФАС относительно спора с «Роснефтью» о ставке на перевалку нефти на терминале Варандей в Арктике. Тяжба длится с 2017 года, «Роснефть» в прошлом году пожаловалась на тарифы в антимонопольную службу

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Судебное заседание по иску входящего в ЛУКОЙЛ Варандейского терминала к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России пройдет 30 мая. Об этом заявлено в материалах дела на сайте Арбитражного суда Москвы. РБК направил запрос в ФАС, представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев.

Варандейский терминал обратился в арбитражный суд 10 апреля с просьбой принять обеспечительные меры и приостановить действие предписания ФАС о стоимости перевалки нефти с месторождений им. Требса и Титова в Арктике. Однако суд отказался удовлетворить просьбу компании.

Спор между «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом о ставке перевалки через терминал Варандей длится с 2017 года. Месторождения контролирует совместное предприятие «Башнефть-Полюс», где «Башнефти» (дочернее предприятие «Роснефти») принадлежит 74,9% акций, а ЛУКОЙЛу — 25,1%. В середине 2018 года «Башнефть» и «Башнефть-Полюс» обратились в ФАС с просьбой проверить экономическую обоснованность тарифов на перевалку через Варандейский терминал. По словам источников РБК, ставка составляет $38 за тонну, «Роснефть» настаивала на $12–13 за тонну.

ФАС в середине марта вынесла решение в пользу «Роснефти». В середине декабря прошлого года совладелец и президент ЛУКОЙЛа заявил о готовности обратиться в суд и дойти в споре до победного конца.