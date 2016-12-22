«Роснефть» обвинила ЛУКОЙЛ в монополизме

«Роснефть», не сумев убедить ЛУКОЙЛ снизить цену перевалки нефти с их совместного проекта «Башнефть-Полюс» на севере России, пожаловалась на компанию в ФАС. ЛУКОЙЛ злоупотребляет монопольным положением, считает компания

Фото: Сергей Николаев / Интерпресс / ТАСС

Монополисты из ЛУКОЙЛа

«Дочка» «Роснефти» пожаловалась на ЛУКОЙЛ в Федеральную антимонопольную службу (ФАС): по ее мнению, крупнейшая частная нефтяная компания, пользуясь монопольным положением, установила неоправданно высокие ставки на перевалку нефти на своем Варандейском терминале. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к совместному предприятию этих двух компаний — «Башнефть-Полюс» — и ЛУКОЙЛу.

«Башнефть», подконтрольная «Роснефти», и «Башнефть-Полюс» (у «Башнефти» — 75,1%, у ЛУКОЙЛа — 24,9%) действительно обратились в регулирующие органы с заявлением, подтвердил РБК представитель «Роснефти». Эти две компании попросили проверить экономическую обоснованность цены, установленной за перевалку нефти через терминал Варандей. Такие действия направлены на защиту интересов всех акционеров «Башнефть-Полюс», в том числе и самого ЛУКОЙЛа, указывает представитель «Роснефти». Именно «Башнефть-Полюс» должна являться центром прибыли для участников этого СП, сказал он.

Один из источников РБК сказал, что жалоба на ЛУКОЙЛ была подана еще летом, но первые слушания пройдут на следующей неделе, 1 октября. Эту дату подтверждает еще один собеседник РБК, близкий к ЛУКОЙЛу. Представитель ФАС не ответил на запрос РБК, представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев.

Спорная ставка

«Роснефть» и ЛУКОЙЛ спорят о ставке перевалки через терминал Варандей в Арктике, принадлежащий ЛУКОЙЛу, с начала 2017 года. Это произошло после того, как «Роснефть» купила контрольный пакет «Башнефти» и стала партнером ЛУКОЙЛа в СП «Башнефть-Полюс», которое разрабатывает месторождения Требса и Титова на севере Ненецкого автономного округа. Стоимость отгрузки крайне важна для «Роснефти», так как «Башнефть-Полюс» продает всю нефть трейдеру ЛУКОЙЛа Litasco по цене, из которой вычитается ставка на перевалку, объяснили РБК два источника РБК, близкие к акционерам СП.

Варандей — единственно возможный пункт отгрузки нефти с месторождений Требса и Титова с запасами около 140 млн т (данные на конец 2015 года). Они находятся слишком далеко от магистрального трубопровода «Транснефти» и не подключены к трубе. Ставка на перевалку нефти на Варандее составляет $38 за тонну, рассказывали РБК источники, близкие к акционерам «Башнефть-Полюс». Это выше среднерыночных $2–3 за тонну, но может быть оправдано конструкцией терминала. Варандейский отгрузочный причал стоимостью в $1,1 млрд стоит во льдах в 21 км от берега: прибрежная зона оказалась слишком мелководна для танкеров. Этот причал работает круглогодично. «Мы считаем, что сегодня это объективные затраты, ведь Варандей — уникальный объект, который работает в Арктике. Это не просто терминал, это технологический объект, который делает доподготовку, в том числе и нефти. Плюс здесь идет смешение — блендинг нефти», — говорил в интервью «Коммерсанту» в декабре 2017 года совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

В конце 2016 года, уже после перехода под контроль «Роснефти», «Башнефть-Полюс» заключила с Litasco новый контракт на продажу нефти с учетом старой ставки на перевалку, но стороны договорились пересмотреть условия в первые три месяца 2017 года, рассказывали источники РБК. Компании обсуждали множество вариантов: ЛУКОЙЛ предлагал скидку в $10 на тонну и просил заключить долгосрочный контракт, «Роснефть» просила скидку в $20 на тонну, но отказывалась заключать такой контракт, добавляли они. «Роснефть» даже задумалась о строительстве трубы к магистральному трубопроводу «Транснефти» Уса — Ухта — Ярославль, чтобы избавиться от зависимости от терминала ЛУКОЙЛа. Но труба обошлась бы компании слишком дорого (около 5 млрд руб.) и стройка заняла бы два-три года, этот вариант был отвергнут, говорили источники РБК. В конце концов «Роснефть» сократила в два раза добычу на месторождениях Требса и Титова, снизив отгрузку и платежи в адрес Litasco. Сама компания объясняла решение договоренностями России с ОПЕК об ограничении добычи. Но после того как участники соглашения фактически договорились об отмене ограничений, «Башнефть-Полюс» не восстановила добычу в прежнем объеме, рассказывали собеседники РБК. За семь месяцев 2018 года «Башнефть-Полюс» добыла 637 тыс. т нефти, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на ЦДУ ТЭК. В прошлом году компания добыла 2 млн т.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Спорный вопрос с 2017 года обсуждается на совместной группе двух компаний, которую возглавляет первый исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛа Равиль Маганов и вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин, рассказывал «Коммерсанту» Алекперов. Но решения до сих пор не найдено. ФАС может попытаться установить справедливый тариф для Варандея, но сделать это будет крайне сложно: условия уникальные, с чем их сравнивать — непонятно, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. В 2011 году «Башнефть» получила лицензию на месторождения Требса и Титова вблизи участков ЛУКОЙЛа с уже построенной инфраструктурой, напоминает он.

«Конфликт можно решить путем продажи доли «Роснефти» в «Башнефть-Полюс» ЛУКОЙЛу, у которого есть свободные средства, но обеспеченность запасами значительно ниже, чем у «Роснефти», — полагает Полищук. ЛУКОЙЛ может довольно дорого заплатить исходя из оценки совместного предприятия в $2 млрд, считает он. Но «Роснефть», как правило, не продает контроль в добычных проектах, напоминает эксперт. Если госкомпания сама выкупит долю ЛУКОЙЛа, ей все равно придется договариваться о стоимости инфраструктурных услуг, заключает он. Представитель «Роснефти» не комментирует возможность продажи доли в «Башнефть-Полюс».

Штаб «Роснефти»

Несколько недель назад «Роснефть» создала специальный штаб по взаимодействию с ЛУКОЙЛом, рассказали РБК два человека, близкие к обеим компаниям. Он должен согласовывать любые операции структур «Роснефти» с этой компанией, говорит источник, близкий к «Роснефти». Правильнее называть структуру не штабом, а специальной рабочей группой, она создана в первую очередь для того, чтобы добиться снижения ставки на перевалку на Варандее, утверждает источник, близкий к ЛУКОЙЛу. «Вопросы, которые поднимает «Роснефть», слишком глобальны и остры, чтобы их решали на местах между собой «ЛУКОЙЛ-Транс», «Башнефть-Полюс» и Litasco, объясняет он. На вопрос о функционале штаба представитель «Роснефти» порекомендовал «адекватней воспринимать реальность», добавив, что «никаких штабов не существует».