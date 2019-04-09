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СМИ узнали о жалобе нефтяников на Росприроднадзор из-за отработанных труб
Федеральная служба считает эти трубы отходами, поэтому их нельзя продать или использовать для строительства дренажей. Письмо с жалобой Медведеву направили главы «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти»
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Российские нефтяные компании пожаловались премьер-министру страны Дмитрию Медведеву на запрет повторного использования отработанных нефтегазовых труб, сообщает «Коммерсантъ». Газета ознакомилась с письмом к главе кабмина, которое подписали глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, глава «Татнефти» Наиль Маганов и глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.

В 2017 году Росприроднадзор признал отходами демонтированные трубы для нефте- и газопроводов, бурильные и насосно-компрессорные трубы, а также стальные насосные шланги. Из-за этого нефтяники не могут применять их для строительства дренажей и опор несущих конструкций, на эти цели компании тратили до 80% отработанных труб. По информации источников «Коммерсанта», ранее нефтяники также продавали использованные трубы на металлолом.

Также компании несут расходы в связи с необходимостью утилизировать признанные отходами трубы. Кроме того, компаниям требуется получать разрешения, которые, по данным газеты, предоставляются только через полгода-год. Из-за этого замедляется ремонт и замена трубопроводов, в результате возрастают риски аварий и разливов нефти, указывают главы компаний в письме.

В Фонде развития трубной промышленности (ФРТП) сообщили газете, что сейчас на рынок незаконно попадают восстановленные трубы, бывшие в употреблении, к ним прилагаются поддельные сертификаты известных трубных заводов. По словам главы Фонда Игоря Малышева, объем теневого рынка таких труб в России составляет более 30 млрд руб. в год.

Источники «Коммерсанта» подчеркивают, что из-за решения Роспотребнадзора был ограничен доступ небольших компаний к рынку переработки лома. Сейчас одним из крупнейших его игроков является компания «ТрансЛомПереработка», входящую в структуру «Транслома», сообщил газете гендиректор фирмы Марат Галиев. Источники газеты утверждают, что эта компания связана с бизнес-интересами семьи Аркадия Ротенберга.

В конце прошлого года ФРТП просил Минпромторг ограничить экспорт лома из-за его нехватки в стране. Об этом в середине февраля сообщал РБК представитель фонда. Дефицит возник в том числе из-за развития в России электросталеплавильного производства, где лом идет на выпуск стали. Директор ФРТ Игорь Малышев в беседе с РБК сказал, что экспорт требуется ограничить на полгода. Представитель НЛМК — крупнейшего производителя стали — не поддержал предложения ФРТП, так как экспорт лома, по его словам, существенно не влияет на отрасль сбора.

Автор: Григорий Дубов
Теги: трубы, трубопроводы, Нефтяные компании, Дмитрий Медведев, Росприроднадзор ..., «Роснефть», «Татнефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз»
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