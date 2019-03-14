ФАС заняла сторону «Роснефти» в споре с ЛУКОЙЛом

По данным «Роснефти», ФАС сочла, что ЛУКОЙЛ злоупотреблял своим доминирующим положением в порту Варандей и несколько лет поддерживал «монопольно высокую» цену на услугу по перевалке нефти

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Компания «Роснефть» удовлетворена решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении ЛУКОЙЛа. Об этом говорится в сообщении «Роснефти», поступившем в РБК.

Согласно сообщению, ФАС, рассматривая жалобу «Роснефти», признала, что ЛУКОЙЛ злоупотреблял своим доминирующим положением в порту Варандей.

«Наши аргументы были услышаны, — заявили в «Роснефти». — ФАС констатировала, что общество группы ЛУКОЙЛ установило и в течение нескольких лет поддерживало монопольно высокую, экономически необоснованную цену на услугу по перевалке нефти в порту Варандей». В ФАС сочли, что цена, установленная ЛУКОЙЛом, многократно превышала среднерыночные показатели.

«Важно заметить, что ЛУКОЙЛ полностью окупил свои вложения в строительство арктического терминала в Варандее, однако продолжает извлекать сверхприбыль из своего монопольного положения», — заявили в «Роснефти», пояснив, что это происходит за счет ущемления интересов потребителей, в первую очередь, ООО «Башнефть-Полюс».