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Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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ФАС заняла сторону «Роснефти» в споре с ЛУКОЙЛом
По данным «Роснефти», ФАС сочла, что ЛУКОЙЛ злоупотреблял своим доминирующим положением в порту Варандей и несколько лет поддерживал «монопольно высокую» цену на услугу по перевалке нефти
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Компания «Роснефть» удовлетворена решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении ЛУКОЙЛа. Об этом говорится в сообщении «Роснефти», поступившем в РБК.

Согласно сообщению, ФАС, рассматривая жалобу «Роснефти», признала, что ЛУКОЙЛ злоупотреблял своим доминирующим положением в порту Варандей.

«Наши аргументы были услышаны, — заявили в «Роснефти». — ФАС констатировала, что общество группы ЛУКОЙЛ установило и в течение нескольких лет поддерживало монопольно высокую, экономически необоснованную цену на услугу по перевалке нефти в порту Варандей». В ФАС сочли, что цена, установленная ЛУКОЙЛом, многократно превышала среднерыночные показатели.

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«Важно заметить, что ЛУКОЙЛ полностью окупил свои вложения в строительство арктического терминала в Варандее, однако продолжает извлекать сверхприбыль из своего монопольного положения», — заявили в «Роснефти», пояснив, что это происходит за счет ущемления интересов потребителей, в первую очередь, ООО «Башнефть-Полюс».

Источник, близкий к одной из сторон спора, сообщил РБК, что ФАС приняла решение 13 марта.

Через терминал Варандей, который принадлежит ЛУКОЙЛу, переваливается нефть «Башнефть-Полюс». Это совместное предприятие ЛУКОЙЛа (25%) и «дочки» «Роснефти» — «Башнефти» (75%).​

Пресс-секретарь ЛУКОЙЛа Виталий Матушкин отказался комментировать решение ФАС по Варандею и реакцию на него «Роснефти».

РБК направил запрос в пресс-службу ФАС.

Ранее президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов со словами «До победного!» заявил, что готов перенести в суд этот спор с «Роснефтью» о тарифах. Алекперов тогда пояснил, что компаниям пока сложно договориться, так как совместное предприятие должно работать по российским законам, а терминал является коммерческой структурой, оказывающей услуги.

Спор ЛУКОЙЛа и «Роснефти» начался в 2017 году. Их совместное предприятия разрабатывает месторождения им. Требса и Титова на севере Ненецкого автономного округа. Источники РБК ранее поясняли, что для «Роснефти» важна стоимость отгрузки, так как «Башнефть-Полюс» продает всю нефть трейдеру ЛУКОЙЛа Litasco по цене, из которой вычитается ставка на перевалку.

Авторы: Людмила Подобедова, Маргарита Девяткина
При участии: Егор Губернаторов
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