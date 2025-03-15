У россиян вырос спрос на подешевевшие пляжные туры в Китай

В этом году у туристов из России вырос интерес на поездки в Китай летом, наибольшим спросом пользуется пляжный остров Хайнань. Средний чек при раннем бронировании снизился благодаря расширению авиаперевозок и укреплению рубля

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

У российских туристов в этом году растет спрос на поездки в Китай — средняя стоимость путевок на лето снизилась на 10–15% год к году, сообщили опрошенные РБК туроператоры.

По оценкам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, спрос на летние туры в Китай вырос на 15% к прошлому году. У туроператора «Русский экспресс» страна в этом году вошла в пятерку самых популярных выездных направлений по ранним бронированиям на предстоящий летний сезон, рассказали в компании. В топ-5 востребованных у туристов стран Китай также у турфирм Tez Tour и «Арт-тур».

Летом организованные туристы в основном предпочитают в Китае пляжный отдых и покупают туры на остров Хайнань, уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР): на него приходится 90–95% всех продаж из общего объема туров в Китай на лето. Спрос на отдых на Хайнане уже почти в три раза выше, чем в прошлом году, отмечают в Tez Tour. «Это понятный и привычный отдых для российского туриста, достойная альтернатива многим более дорогим направлениям для летнего отдыха», — пояснил представитель туроператора. Популярность южнокитайского острова у российских туристов также отметил и туроператор Fun&Sun.

Россияне в Китае часто комбинируют экскурсионный и пляжный отдых, популярны оздоровительные туры, бизнес-поездки и событийные туры с посещением специализированных выставок, перечисляют в «Русском экспрессе». Экскурсионные туры выбирают с посещением Пекина, Шанхая, Гуанжчжоу, Сианя, Ченду, поделились наблюдениями в Fun&Sun.

Что происходит с ценами

Снижение среднего чека на поездки в Китай уже на весну отметила АТОР. На март пакетный тур (в основном на Хайнань) стоит в среднем около 170 тыс. руб. на двоих на десять ночей. Это на 28,5% ниже по сравнению с чеком в аналогичный период прошлого года, привела ассоциация данные турагентства «Слетать.ру». А Хайнань летом, по данным АТОР, лидирует среди наиболее доступных для отдыха островов Азии, Европы и Америки: стоимость тура на двоих с перелетом на 7–10 ночей начинается от 137 тыс. руб. У других входящих в тройку самых доступных тропических островов, Ко Чанга (Таиланд) и Фукуока (Вьетнам), стоимость аналогичной поездки начинается от 151 тыс. и 153 тыс. руб. соответственно.

У «Русского экспресса» средний чек поездки в Китай по раннему бронированию на лето, исходя из общей суммы проданных путевок и их количества, составит 139 тыс. руб. с перелетом. Это на 15% меньше, чем в прошлом году, пояснили в пресс-службе туроператора. В «Интуристе» отметили снижение стоимости путешествия на 37%, с 116 тыс. руб. на человека в 2024 году до 73,1 тыс. в 2025-м (средний чек за путевку в период с июня по август).

В Tez Tour поездка в Китай с перелетом летом в среднем обойдется в 86 тыс. руб. на человека, что на 13% меньше, чем год назад. В «Арт-тур» говорят о снижении чека с перелетом на 10–15% к прошлому году, но абсолютную цифру не называют.

Почему растет спрос и снижаются цены

Хайнань — это классическое направление отдыха для организованных туристов, указывает вице-президент РСТ. «Повышенный спрос подкреплен увеличением авиаперевозки. К тому же для отдыха на острове россиянам не требуется виза при прямом перелете», — объясняет Горин. В АТОР указывают и на широкую географию вылетов, которая делает остров-курорт популярным у жителей регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока. Туризм в материковый Китай получил активное развитие благодаря политической ситуации и широте полетной программы китайских авиакомпаний из России, указывают в «Русском экспрессе».

С существенным расширением полетных программ связано и снижение средней стоимости тура, отметили в «Интуристе». Еще на это повлияло укрепление рубля, говорит представитель туроператора. К тому же из-за внутренней волатильности курса юаня к доллару для туристов примерно на 20% стало дешевле проживание в китайских отелях, добавили в Tez Tour. Средний чек на туры в Китай снизился, потому что у нас появилось много групповых программ, отмечает гендиректор «Арт-тура» Дмитрий Арутюнов: «Экскурсионные поездки стали более доступными. Мы еженедельно отправляем группы туристов в Китай».

Насколько отдых в Китае популярен у россиян

До пандемии Китай входил в тройку самых посещаемых россиянами стран. Только в 2019 году, по данным погранслужбы ФСБ, граждане России совершили в эту страну 2,6 млн поездок, из них 929,8 тыс. — с туристической целью (треть туристов съездили на Хайнань). Одной из причин популярности было действовавшее между двумя странами межправительственное соглашение о безвизовом групповом обмене туристами. Оно позволяло туристическим группам от пяти человек въезжать в соседнюю страну без визы и находиться там до 15 дней. В 2020 году действие соглашения было приостановлено из-за пандемии.

Сейчас поток россиян постепенно восстанавливается после того, как в 2023 году возобновились прямые авиарейсы между странами и запустился механизм безвизового обмена для групп. К 2024 году Китай вошел в пятерку самых популярных стран у россиян. По данным погранслужбы ФСБ, за прошедший год граждане России совершили туда около 1,02 млн поездок только с туристическими целями (со всеми целями визитов их было 1,09 млн). Количество турпоездок превысило допандемийные показатели. Но часть россиян, прибывающих в Китай на самолетах, — транзитные путешественники, которые едут с пересадкой в третьи страны: по оценкам АТОР, в 2024 году таких было около 300 тыс. человек.

В прошлом году на Китай приходилось примерно 11% выездного туристического потока из России, оценил Арутюнов из «Арт-тура». «Китай — одно из самых больших и быстрорастущих направлений для выездного туризма. Прямые рейсы из России летают в восемь аэропортов Китая, и это не предел», — оптимистичен эксперт. Отдельно взятый Хайнань в 2024 году совершил «колоссальный рывок» с низкой базы, приняв около 178,4 тыс. российских туристов против 16 тыс. годом ранее, — поток вырос более чем в 11 раз, отметили в АТОР. Там ожидают, что благодаря расширению прямой авиаперевозки Хайнань в этом году достигнет допандемийных показателей турпотока из России.

У «Интуриста» Китай входит в этом году в топ-15 направлений по бронированиям на лето, но по объему продаж все же уступает Таиланду и Вьетнаму. «Для россиян самое очевидное направление для отдыха за рубежом — это по-прежнему Турция», — констатируют в компании.

В какие еще страны поедут туристы летом

Наиболее популярное направление летнего отдыха по акциям раннего бронирования — Турция, также отметили в Anex. У Fun&Sun на это направление приходится 79% всех ранних продаж, у «Русского экспресса» — 28,3%. В числе лидеров по предварительным бронированиям за рубеж на лето у опрошенных РБК туроператоров оказались еще ОАЭ, Мальдивы, Бали, Таиланд, Египет и Вьетнам.

Стоимость отдыха в Турции растет каждый год минимум на 10–15% из-за инфляции, констатирует Арутюнов. Но ежегодное подорожание сопровождается акциями со скидками, особенно в отелях, которые к сезону оказались не до конца загружены. «Недорогие туры в Турцию, как правило, можно купить в начале сезона в мае—июне, но в июле—августе это направление традиционно дорожает из-за сезонного повышения цен», — объяснил представитель «Арт-тура».

У Tez Tour cредняя стоимость поездки в Турцию на лето выросла на 10–13% к прошлому году — до 130 тыс. руб. на человека, у «Интуриста» — на 6% (до 106,2 тыс. руб.). В «Русском экспрессе» и Anex средний чек на летний отдых в Турции остался на уровне прошлого года.

В целом число ранних бронирований туров за рубеж на лето у «Русского экспресса» и Fun&Sun по акции раннего бронирования выросло в два раза к прошлому году. В «Интуристе» они опережают показатели прошлого года на 32%, у Tez Tour — на 20%.

В чем смысл ранних бронирований Акция раннего бронирования на следующее лето стартует в августе текущего года и делится на несколько этапов, объясняют в «Русском экспрессе». Самые большие скидки, до 60%, действовали до конца января. Второй этап акции завершается в конце февраля, а третий — в марте. С каждым этапом размер дисконта снижается примерно на 5–15%.