Россия приостановила безвизовые поездки с Китаем из-за вируса

Россия на фоне распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV приняла решение временно приостановить действие безвизового режима с Китаем. Соответствующее распоряжение правительства от 31 января 2020 года опубликовано на сайте кабинета министров.

Данная мера начнет действовать со 2 февраля, сроки окончания не приводятся. Кроме того, МИД России поручено также временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам Китая.

Материал дополняется