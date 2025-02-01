Турпоток из России в Турцию почти достиг допандемийного уровня

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России, поставленным еще в 2019 году. Но этим она все еще обязана транзитным поездкам через Стамбул. Поток на пляжные курорты растет, но его сдерживают цены

Фото: Nicolas Economou / Zuma / Global Look Press

В январе-декабре 2024 года Турцию посетило 6,7 млн россиян — на 6,3% больше, чем в предыдущем году, следует из данных Министерства культуры и туризма республики. Для сравнения, в 2023 году турецкая статистика зафиксировала прибытие 6,3 млн россиян.

Турция — наиболее популярное направление для отдыха российских туристов за рубежом. За 2024 год поток туда приблизился к показателям допандемийного 2019-го. Тогда россияне поставили абсолютный рекорд по посещаемости этой страны — всего они совершили около 7 млн поездок.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали РБК, что формальным приближением к доковидным показателям поездок россиян Турция обязана не классическому, а транзитному потоку. По сравнению с допандемийными временами структура поездок россиян в Турцию изменилась: выросла посещаемость Стамбула, чей аэропорт стал пересадочным хабом в поездках в третьи страны для российских путешественников, после того как ЕС в феврале 2022 года в ответ на военную операцию на Украине закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Поток в Стамбул увеличился кратно — с более чем 700 тыс. в 2019 году до чуть менее чем 2 млн в 2023 и столько же — в 2024 году. По данным АТОР, в 2024 году на долю Стамбула приходилось 29,7% российского турпотока в Турцию — за год она немного уменьшилась, но по-прежнему остается значительной. Для сравнения, в 2019 году, она составляла 10,3%, тогда как доля пляжных провинций Турции в российском турпотоке в эту страну превышала 87%.

Как ездили на турецкие курорты

В начале года поток в Турцию снижался: в январе-марте он оказался на 11,7% меньше, чем год назад (682,14 тыс. против 772,7 тыс. годом ранее). В АТОР объясняют это расширением доступности по другим зимним пляжным направлениям — их ассортимент на российском рынке вырос. Зато с мая по октябрь туристический поток рос. Туристы стремились сэкономить на цене тура, выбирая для поездок менее пиковые месяцы: самый большой прирост потока в Турцию был на «крыльях сезона» в мае и сентябре-октябре, отмечают в ассоциации.

Прирост Турции в этом году в основном дала Анталья: ее доля в российском турпотоке в эту страну выросла с 54,8% в 2023 году до 58% в 2024. По данным управления культуры и туризма Антальи, которые приводит АТОР, в 2024 году россияне совершили в город-курорт 3,9 млн поездок — на 12,9% больше, чем в предыдущем году (3,5 млн). Самым популярным месяцем для поездок в Анталью в 2024 году неожиданно стал сентябрь — в 2023 году это традиционно был июль. «Можно в очередной раз констатировать, что «пляжные» туристы сознательно выбирали в Анталье более дешевые «крылья сезона», — отмечают в АТОР.

Турпоток на Эгейское побережье Турции (провинция Мугла, там находятся курортные города Бодрум, Мармарис, Даламан и другие. — РБК) достиг 410,7 тыс. поездок, увеличившись на 4,8% год к 2023 году. Но, несмотря на абсолютный прирост, доля Эгейского побережья в поездках россиян уменьшилась с 6,2% в 2023 году до 6,1% в 2024. Здесь туристы также сконцентрировались на поездках в конце сезона, когда цены были снижены. Кроме этого, туристы выбирали более дешевые, по сравнению с Бодрумом, курорты — Фетхие и Олюдениза с прилетом в Даламан.

Турпоток в Анталью и на Эгейское побережье в 2024 году вырос выше среднего по Турции в целом, констатируют в АТОР. С учтем отложенного спроса на отдых в Турции у россиян этот рост мог бы быть и больше, считают в ассоциации, но его тормозил рост цен. Путевки в качественные отели Турции в высокий летний сезон в рублевом эквиваленте подорожали по сравнению с 2023 годом на 10-25%, а в ряде случае и больше. Туроператоры объясняют это, в частности, ситуацией в турецкой и российской экономиках, в частности, инфляцией и ослаблением курсов национальных валют к доллару и евро.

Турция была и остается лидером продаж в летнем сезоне, несмотря на значительный рост цен по сравнению с доковидным периодом, говорит представитель туроператора Tez Tour. Второе и третье место в прошедшем сезоне занимали ОАЭ и Таиланд.

Что будет в 2025 году

По мнению экспертов АТОР, в предстоящем летнем сезоне Турция сохранит лидерские позиции по выездному турпотоку из России. Они ожидают, что при стабильной геополитической ситуации в 2025 году Турция «наконец-то поставит новый исторический рекорд по российскому турпотоку» и превзойдет «доковидную» планку в 7 млн туристов из России.

Уже сейчас доля Турции по спросу у семейных туристов достигает 40% в общем объеме продаж на лето 2025 года, указывают в АТОР. У туроператора Anex прогнозы на предстоящий летний сезон оптимистичные: многие туристы уже запланировали свой отпуск. Основной объем продаж по раннему бронированию у туроператора идет на май и июнь, но бронирования есть и на сентябрь—октябрь. У туроператоров «Русский Экспресс» и «Интурист» доля этого направления выросла практически в два раза в продажах туров туристам с детьми. По данным туроператора FUN&SUN, количество бронирований на текущий момент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло более чем в два раза. На текущий момент туристы в основном бронируют туры в регионы Кемер и Белек с конца апреля по середину июня, но уже есть бронирования и дальше — вплоть до ноября, говорят в Tez Tour.

При этом спрос растет, несмотря на увеличение цен — в среднем, в валютном выражении тур в Турцию сейчас подорожал на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, добавляют в АТОР. Рост цены в рублях будет еще больше за счет укрепления доллара и евро — около 20%. По данным туроператора Pegas Touristik, которые приводит ассоциация, сейчас тур «все включено» в Турцию на троих (двое взрослых и ребенок) на 10 дней с проживанием в четырехзвездочном отеле можно купить по цене от 212 тыс. руб., в пятизвездочном отеле — от 243,3 тыс. руб. В Anex, говорят, что цены на туры в Турцию пока остались на прежнем уровне, но конкретные показатели не приводят. У Tez Tour стоимость туров «все включено» в мае на 7 ночей по системе начинается от 45,98 тыс. руб. на человека. Представитель туроператора говорит, что большинство турецких отелей сохранили цены на уровне прошлого года в валюте, но из-за роста курса, цена в рублях в среднем выросла на 5-10%. Но это нивелируется выгодными тарифами на перелет регулярными рейсами различных авиакомпаний, успокаивают в Tez Tour.