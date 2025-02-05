Куда россияне выезжали в 2024 году за рубеж. Инфографика

В 2024 году россияне выезжали за границу чаще, чем год назад: число поездок выросло на 7,8%, следует из данных ФСБ. Самой популярной страной оказалась Турция, впервые за пять лет опередившая по посещаемости Абхазию

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В 2024 году россияне совершили за границу почти 29,2 млн поездок, следует из статистики ФСБ, которую проанализировал РБК. За год их число увеличилось на 7,8%: в 2023-м граждане России с учетом всех целей визита выезжали за рубеж около 27,1 млн раз.

Как считает погранслужба ФСБ Статистика погранслужбы ФСБ учитывает пересечения иностранными и российскими гражданами государственной границы по целям визита: деловые, рабочие, туристические, частные, учебные, переезд на постоянное место жительства, а также поездки обслуживающего транспортные средства персонала и военнослужащих. Если один и тот же гражданин совершал несколько поездок, он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении, то есть учитывается количество поездок.

Самым популярным направлением выезда за границу в 2024 году стала Турция, опередившая многолетнего лидера — Абхазию. За прошлый год россияне совершили в Турцию почти 6,3 млн поездок — на 11,7% больше, чем годом ранее. В Абхазию, которая опустилась на второе место, выезжали 5,9 млн раз — поток туда по сравнению с прошлым годом увеличился на 1,1%. В прошлый раз Турция занимала место лидера среди направлений выезда из России в 2019 году: тогда россияне поставили рекорд по потоку в эту страну, совершив туда 6,9 млн поездок.

Смена лидера произошла на фоне восстановления туристического потока на турецкие курорты. Турция — самое популярное направление для отдыха российских туристов за рубежом. Прирост в 2024 году в основном дал главный турецкий курорт Анталья: россияне совершили туда 3,9 млн поездок — на 12,9% больше, чем в предыдущем году (3,5 млн), приводила данные Ассоциация туроператоров России (АТОР). Но в ассоциации обращали внимание, что значительная часть потока в Турцию — не классические туристы, а транзитные пассажиры, которые пользовались аэропортом Стамбула для пересадки на рейсы в другие страны. На фоне ограничений международных полетов из России и санкций против отечественной авиационной отрасли в ответ на начало в феврале 2022 года специальной военной операции на Украине поток россиян в Стамбул увеличился кратно. По данным АТОР, в 2024 году на долю этого города приходилось 29,7% всего российского потока в Турцию.

В целом с туристическими целями граждане России, по данным ФСБ, выезжали в 2024 году за границу 11,6 млн раз — почти на 25% больше, чем годом ранее (9,3 млн). Помимо Турции в число наиболее популярных стран вошли ОАЭ, Египет, Китай и Таиланд. В АТОР, комментируя данные погранслужбы по туристическим поездкам, неоднократно указывали, что они не всегда могут отражать реальную картину направлений путешествий, поскольку эта статистика учитывает только прямые рейсы и не фиксирует конечные пункты назначения россиян, когда они летят с пересадкой.