«Сотни заявок на Куршевель»: как россияне отдыхают этой зимой в Альпах

У россиян вернулся интерес к горнолыжным курортам в Альпах. Состоятельные туристы адаптировались к курсу рубля и перелетам в Европу с пересадкой: спрос на отдых в Куршевеле у туроператоров вырос минимум на 50%

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В зимнем сезоне 2024–2025 годов спрос на горнолыжные поездки в Альпы у россиян по сравнению с предыдущими годами оживился. Русских в Куршевеле в этом январе было много, рассказывала «Бизнес FM» сооснователь телеграм-канала «Антиглянец» Юлия Пош: «Везде русская речь: в ресторанах русская речь, в бутиках русская речь. Как будто с родины практически не уезжал». «Русский Куршевель в этом году ожил. Говорят, даже [Михаил] Прохоров доехал», — сообщал телеграм-канал «Небожена».

Прежде размах отдыха в Куршевеле, за которым закрепилась слава самого русского курорта французских Альп, был больше. Туда на зимний отдых выезжали российские бизнесмены, топ-менеджеры и чиновники. Но курорт Куршевель 1850 — лишь часть расположенной во французских Альпах крупнейшей в мире горнолыжной зоны «Три долины» (Les Trois Vallees), которая насчитывает около 600 км трасс, связанных между собой подъемниками.

Сам Куршевель, помимо привлекающей самых состоятельных туристов высокогорной деревни, — это еще пять деревень, в том числе Ла Танья с лесными трассами, где можно найти более бюджетные варианты размещения. В «Трех долинах» есть и другие горнолыжные курорты — Мерибель, Брид-ле-Бен, Ле Менюир, Сен-Мартен де Бельвиль, Валь Торен и Орель. Отдых бронируют не только во французских, но и в швейцарских, итальянских и австрийских Альпах. Этой зимой речь идет о сотнях заявок на поездки, говорят опрошенные РБК туроператоры.

Как отдыхают российские туристы в Альпах в этом сезоне, почему вырос спрос и сколько стоит такой отдых — в материале РБК.

Кто отдыхает в Альпах

Интерес к поездкам в Альпы начал расти с конца ноября 2024 года: уже тогда повышенный спрос на европейские горнолыжные курорты на Новый год отмечала Ассоциации туроператоров России (АТОР). О массовом спросе речь, конечно, не идет: в такую поездку отправляются в основном фанаты горнолыжного спорта или состоятельные клиенты, которые бронируют индивидуальные туры.

«Наш турист — человек с хорошим уровнем дохода, который привык выбирать комфорт. Едут семейные пары и семьи с детьми, а также компании друзей», — рассказал РБК представитель туроператора PAC Group. В «Русском экспрессе» отдых в Альпах в основном бронируют молодые предприниматели, пары или компанией друзей. Примерно треть от всех гостей составляют родители с детьми, а в среднем путешественники проводят на курортах 5–7 ночей. В «Интуристе» чаще всего горнолыжный отдых в Альпах бронируют пары, семьи с детьми и компании от 5 до 12 ночей. У BSI Group в такие поездки отправляются вип-туристы, которые находятся в России, а с этого года увеличилось число заявок на горнолыжную Европу от россиян, живущих за пределами страны.

Поездки на горнолыжные курорты Альп сейчас в большинстве случаев бронируются через туроператоров, которые оказывают визовую поддержку, уверяют в PAC Group и «Русском экспрессе». Также туроператоры организовывают трансферы, в том числе на вертолетах, бронируют горнолыжных инструкторов и другие варианты досуга. Впрочем, гендиректор туроператора «Джет Тревел» Максим Приставко считает, что долю бронирований туров в Европу через туроператоров оценить достаточно трудно, так как статистика по прибытиям россиян на курорты не публикуется. По его словам, до пандемии доля бронирования через туроператоров не превышала 10–15%.

Куда едут и как изменился спрос

Число запросов на горнолыжный отдых во Франции в сезоне 2024–2025 годов в среднем выросло в 2,5–3 раза к прошлому сезону, рассказал представитель туроператора «Русский экспресс». Около 50% бронирований в декабре—марте приходится на Куршевель: речь идет «о сотнях заявок», отметили в «Русском экспрессе». Но горнолыжные курорты Европы — это не только Франция, но и Швейцария, и Италия, напоминает представитель туроператора, — там тоже сотни заявок. «Luxury-продукт не может быть массовым», — добавляет представитель туроператора.

У «Интуриста» спрос на горнолыжные поездки в Европу в этом году вырос в четыре-пять раз относительно 2024-го, но «рост произошел с низкой базы», рассказал представитель туроператора. Бронируют Альпы не только французские, но и швейцарские, итальянские и австрийские.

В 2025 году число бронирований на европейский горнолыжный туризм выросло к прошлому году более чем на 60%, лидирует Италия, отметили в пресс-службе PAC Group. А спрос на Куршевель увеличился на 50% к прошлому году.

То, что Куршевель стремительно растет, а спрос на него в России уже значительно выше, чем это было до пандемии, ранее подчеркивал гендиректор компании PAC Group Илья Иткин. «Сейчас туда практически не едут представители среднего класса из России, но постепенно увеличивается поток наиболее состоятельных клиентов», — добавил он.

Как русские раньше отдыхали в Куршевеле Входящая в состав курорта деревня Куршевель 1850 считается одним из самых роскошных горнолыжных курортов в мире. Собственный аэродром обслуживает частные самолеты, у подножия заснеженных склонов стоят пятизвездочные отели и шале, отмеченные звездами Michelin рестораны и ночные клубы, а также бутики люксовых брендов. В 1990-е и 2000-е годы курорт начал привлекать на зимний отдых российских миллиардеров и элиту. Превращение Куршевеля в центр альпийской роскоши стало возможным благодаря щедрым тратам олигархов, их семей и множества молодых женщин, которые часто сопровождали состоятельных людей в шале, сдававшихся за шестизначные суммы в неделю, писала французская газета Le Monde. К 2013 году Куршевель «опростел» — престиж курорта стал привлекать туда русских «менеджеров сильного звена» и другую публику попроще, но с деньгами. «Русские сезоны» с вечеринками на Новый год и Рождество, а также 8 Марта оставались для курорта традицией вплоть до начала пандемии COVID-19. «Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — жаловался в марте 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин незадолго до того, как международное авиасообщение и туризм встали на паузу для борьбы с распространением коронавируса. После 2022 года на посещаемости элитного горнолыжного курорта отразилась и специальная военная операция России на Украине. «Праздник для богатых русских клиентов в Куршевеле закончился», — писала Le Monde, когда на площади Круазетт в самом сердце курорта сняли российский флаг. До пандемии на долю клиентов-славян — русских, украинцев и белорусов — приходилось 7% иностранных туристов в Куршевеле, сообщало издание Franceinfo со ссылкой на данные местного офиса по туризму. Зимой 2023 года их количество упало до 3%. Многие из отдыхавших там той зимой русских были туристы, имевшие двойное гражданство или вид на жительство в других странах, рассказывал изданию инструктор,12 лет работающий в Куршевеле. «Их уже не так много, как раньше, но все равно нормально». Те, у кого есть только российское гражданство, «более-менее» заблокированы из-за проблем с визами, пояснял он.

В этом сезоне спрос на европейский горнолыжный отдых вырос на 57% по сравнению с предыдущим годом, отметили в Club Med. Туристический поток компания исчисляет тысячами, в основном гости приезжают в январе — на Новый год и Рождество. «Основной пик бронирований на зимний сезон 2025 года был в марте 2024 года, когда мы только открыли продажи», — уточнил представитель компании. Club Med предлагает отдых на 15 курортах: от Тинь-Валь д’Изер до Трех Долин и Парадиски во Франции, но Куршевель у компании не представлен. Основная доля бронирований (30%) в Club Med приходится на Тинь-Валь д’Изер. «В Тине собираются любители экстремального спорта, а Валь д’Изер выбирают приверженцы «тихой роскоши», — уточнили в компании.

О росте спроса на альпийские курорты в три раза к прошлому году говорит и Приставко из «Джет Тревел». Но реальное число поездок выросло не так сильно, примерно на 50–60%. «Это связано в первую очередь с трудностями в получении виз, а также с наличием мест на курортах — россияне в основном пытаются бронировать поездки достаточно поздно, когда места уже заканчиваются», — объяснил Приставко. По его словам, большая часть бронирований у россиян приходится на Куршевель, хотя по всем альпийским курортам он занимает не больше 5%. Число российских туристов Приставко оценивает в несколько тысяч, но процент бронирований в Куршевель снизился за счет роста на других курортах. «Цена на перелет в альпийские аэропорты в этом сезоне практически не выросла по сравнению с предыдущим годом. Благодаря этому появилось больше бюджетных вариантов перелетов, и большее число россиян со средним бюджетом смогли позволить себе поездку», — считает Приставко.

Число оформленных туров в Куршевель в этом году выросло по сравнению с прошлым годом, но незначительно, говорит директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян. По ее словам, европейские горнолыжные курорты потеряли значительную долю спроса у российских клиентов после событий 2022 года. «Со своим горнолыжным оборудованием крайне сложно добираться до Европы стыковочными рейсами. Поэтому многие изменили места отдыха», — добавила Вердиян. Туристы переориентировались на горнолыжные курорты Турции, Армении, Азербайджана, Казахстана, а также на местные российские курорты. «Конечно, они проигрывают европейским курортам по качеству склонов и по системе организации досуговых мероприятий, но зато более доступны по стоимости», — добавила она.

Почему у россиян вернулся интерес к Альпам

У российских туристов была пауза в бронированиях «в связи с обстоятельствами», когда было не понятно, как лететь, как делать визы, но сейчас туристы адаптировались к изменившейся логистике туров в Европу и привыкли лететь с пересадками, отметили в пресс-службе PAC Group. К тому же туроператор помогает оформить визу. «Получение шенгена уже практически поставлено на поток, в среднем визы выходят за три недели», — ранее указывал Иткин. Клиенты адаптировались к новым реалиям и действующим ограничениям, а путешествия с пересадками и сложность в получении виз больше не пугают так сильно, как несколько лет назад, добавили в Club Med.

Российские туристы адаптировались к росту курса валют, а также к авиаперелетам в Европу со стыковками. К тому же рейсов стало больше, поэтому стоимость билетов снизилась, согласился представитель «Русского Экспресса». По его словам, еще одной из причин может быть то, что визовые центры стали чаще выдавать многократные визы по сравнению с 2023 годом, а число «безосновательных отказов» минимизировалось.

Рост спроса в Европу в этом году может быть связан с малоснежной зимой в России, предположили в «Интуристе». К тому же «качество трасс, подъемников и инфраструктуры в европейских Альпах несравнимо выше, чем где бы то ни было», — добавил представитель туроператора.

На спрос на альпийские курорты влияет подорожание стоимости отдыха на российских курортах, предположил Приставко из «Джет Тревел». «Если бы не дорогой перелет в Европу, отдых в Альпах мог бы обходиться дешевле, чем на отечественных курортах», — считает он.

Сколько стоит отдых в Альпах

Средняя стоимость поездки не показательна из-за большой доли дорогих туров стоимостью €30–100 тыс. евро, считают в «Джет Тревел». По словам Приставко, более показательна медианная стоимость — около €4–5 тыс. на семью, не считая перелета. Пакетных туров в Европу сейчас нет в силу отсутствия прямых перелетов, добавляет собеседник РБК.

«Русский Экспресс» предоставляет проживание, трансфер, страховку и услуги горнолыжного инструктора, а билеты на самолет туристы чаще всего покупают самостоятельно. На наиболее дорогом горнолыжном курорте Куршевель 1850 средняя стоимость за ночь может стартовать от €3 тыс. и выше, достигая €10 тыс. в зависимости от дат. Стоимость ночи в luxury-шале начинается от €80 тыс. за сутки и выше.

У PAC Group на горнолыжных курортах Европы чаще всего бронируют отели 4–5 звезд рядом с подъемником. Цены на тур на двоих с авиаперелетом и отелем в Италии на семь ночей составляют примерно от 200 тыс. руб. до 8,6 млн руб.; в Австрии — от 192,7 тыс. руб. до 1,7 млн руб.; во Франции — от 267,2 тыс. руб. до 3,4 млн руб., в Швейцарии — от 246, 9 тыс. руб. до 11,8 млн руб.

Club Med предлагает формат премиум all-inclusive в Альпах. В стоимость уже включены не только питание и напитки в течение всего дня, то также ски-пассы и уроки в группах с инструкторами по уровню подготовки. На курорте Peisey-Vallandry в зоне катания Парадиски размещение в марте на неделю по системе премиум all-inclusive составит 417 тыс. руб. на двоих. На курорте категории Exclusive Collection в Альпах — Club Med Val d’Isere такое же размещение на неделю на двоих стоит около 1 млн руб.