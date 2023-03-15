Владелец Zara не исключил возвращения в Россию «при изменении ситуации»

Оскар Гарсия Масейрас (Фото: Cabalar / EPA / ТАСС)

Испанская группа Inditex, владеющая брендами Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, не исключает возвращения в Россию при изменении ситуации в стране. Об этом в интервью Financial Times заявил гендиректор компании Оскар Гарсия Масейрас.

«Мы бы приняли решение возобновить нашу деятельность в России, если бы ситуация изменилась, — и, конечно, я не думаю, что это произойдет в краткосрочной перспективе», — сказал он.

По словам Масейраса, в случае возвращения Inditex на российский рынок, компания сотрудничала бы именно с теми магазинами, которые сейчас передает Daher Group. «В этих обстоятельствах Inditex будет осуществлять операции с нашими собственными форматами с Daher в качестве франчайзи», — пояснил глава компании.

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