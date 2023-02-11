Новые владельцы Zara назовут сроки открытия магазинов на следующей неделе

Ипанская Inditex продала активы Zara и других своих брендов в России ливанской Daher Group осенью прошлого года. Как уточнили в Минпромторге, Daher представит концепцию и сроки открытия магазинов Zara уже на следующей неделе

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Ливанская Daher Group, которая осенью купила у испанской Inditex активы торговой сети Zara в России, представят концепцию и сроки открытия магазинов в стране уже на следующей неделе. Об этом «РИА Новости» сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Компания на следующей неделе приедет и представит концепцию того, как они будут открываться: в какие сроки, какие магазины, в каких регионах», — заявил замминистра в ответ на вопрос о сроках открытия новых магазинов Zara.

Евтухов также подчеркнул, что новые владельцы еще должны завершить сделку по приобретению активов Zara в России. «Это потребует одобрения Правительственной комиссии. Только после этого можно будет сказать, что все состоялось. А дальше — step by step [шаг за шагом (англ.) ]», — добавил он.

Inditex (владелец Zara и Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и Oysho) закрыла свои магазины в России после начала спецоперации на Украине. Осенью 2022 года компания сообщила о продаже российского бизнеса ливанской компании Daher Group. В Inditex тогда заявили, что условия сделки предусматривают передачу контрагентам «большей части договоров аренды, связанных с магазинами» в России.

Позже Forbes со ссылкой на источники писал, что магазины Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius могут открыться в России весной 2023 года, все они будут работать под новыми названиями. Другие бренды — Massimo Dutti, Oysho и Zara Home — полностью уйдут с российского рынка.

Источники «Известий» и Mash сообщали, что продукция Zara будет продаваться в России под брендом New Fashion, сначала планируется открыть всего четыре магазина — в московских ТЦ «Мега Теплый стан», «Метрополис», «Европейский» и «Авиапарк». «Коммерсантъ» писал, что первый магазин откроется в «Авиапарке» под вывеской Maag весной 2023 года.