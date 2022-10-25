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Forbes узнал, что Zara откроется в России под новым названием весной

Forbes: магазины Zara откроются в России весной после ребрендинга
Источники других СМИ уточняют, что одежда ретейлера будет продаваться под брендом New Fashion, а руководить российским бизнесом будет ливанская Azadea. Также в Россию вернутся Pull & Bear, Bershka и Stradivarius
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Магазины четырех брендов компании Inditex (Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius) могут открыться в России уже следующей весной, сообщили источники Forbes.

Все они будут работать под новыми названиями, сейчас их варианты прорабатываются, сказал один из собеседников журнала. Другие бренды Inditex — Massimo Dutti, Oysho и Zara Home — полностью уйдут с российского рынка.

Источники «Известий» и Mash сообщили, что продукция Zara будет продаваться в России под брендом New Fashion, сначала планируется открыть всего четыре магазина — в московских ТЦ «Мега Теплый стан», «Метрополис», «Европейский» и «Авиапарк».

Mash узнал, что Zara в России примерно за 12 млрд руб. купила ливанская Azadea и магазины сети откроются после Нового года. По данным телеграм-канала, сначала вернется только Zara, потому что Azadea выкупила у Inditex S.A. конкретный бренд.

Inditex закрыла свои магазины в России после начала спецоперации на Украине, но после этого руководство компании не раз заявляло о стремлении вернуться на российский рынок. В октябре стало известно, что Inditex допускает продажу бизнеса компании из дружественной России страны.

Испанское издание Cronica Global 20 октября сообщило, что магазины в России продадут Azadea. Она управляет франшизой Inditex и продает товары других известных брендов в странах Африки и Ближнего Востока.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Inditex Zara одежда
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