Бизнес ,
0
«Коммерсантъ» узнал срок открытия магазинов нового владельца Zara
«Коммерсантъ»: магазины нового владельца Zara в России могут открыться весной 2023 года
Магазины, которые испанская группа Inditex, владеющая fashion-брендами Zara и Massimo Dutti, продала ливанской компании Daher Group, могут открыться в России под собственными брендами весной 2023 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке и двух консультантов по торговой недвижимости.
По данным источников газеты, первый магазин откроется в московском торговом центре «Авиапарк» под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой.
Материал дополняется