Wildberries закрыла пункты выдачи «нецивилизованных партнеров»

Wildberries вывозит товары из этих пунктов выдачи в другие, об этом проинформированы покупатели. Накануне некоторые владельцы ПВЗ собрались у главного офиса компании в Москве, 15 марта их позвали на встречу в Думу

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Wildberries сообщила о закрытии нескольких пунктов выдачи после объявленной из-за штрафов за брак забастовки, заявили РБК в пресс-службе компании.

«Было закрыто несколько таких пунктов, из них мы вывозим товары, которые принадлежат нам и продавцам-предпринимателям, покупателей мы проинформировали о переносе их заказов в другие ПВЗ», — сообщили в пресс-службе Wildberries. Там напомнили заявление о том, что с «партнерами», которые выбирают нецивилизованные формы диалога, «угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности».

Ранее 15 марта в пресс-службе Wildberries говорили РБК, что ПВЗ продолжают работать в обычном режиме.

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С 15 марта началась забастовка сотрудников части ПВЗ Wildberries, которую спланировали бизнес-партнеры (владельцы ПВЗ) компании по всей России, свидетельствовала информация в чатах. Сотрудники ПВЗ недовольны новой системой штрафов, согласно которой с сотрудников удержат полную стоимость вещи, если покупатель возвращает ее из-за брака или в посылке оказалась не та вещь.

«Наши пункты в Иркутске по-прежнему закрыты. Работаю, к слову, по трудовому договору. Работать не отказываюсь и сейчас нахожусь на своем пункте. Частично выполняю свою работу, приостановлена только выдача товаров», — рассказала РБК менеджер по работе с клиентами в ПВЗ в Иркутске. Менеджер пункта выдачи товаров в Екатеринбурге Светлана Южакова сообщила РБК, что сотрудники требуют от компании «не нарушать трудовые отношения».

Ряд сотрудников ПВЗ из разных регионов сказали РБК, что размер удержания за бракованный или подмененный товар снизят со 100 до 40%, но компания пока это не подтверждает.

Ситуация у главного офиса

У главного офиса Wildberries в Москве находится полиция, причина ее присутствия неизвестна, сообщил корреспондент РБК. В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сказали, что такая информация не поступала.

Накануне, 14 марта, у московского офиса Wildberries собрались владельцы столичных ПВЗ, недовольные условиями работы. Один из них, представившийся Владимиром, рассказал РБК о требовании справедливых условий, в том числе прозрачности заработка и штрафных санкций. В Wildberries усомнились, что собравшиеся отражали мнение сотрудников ПВЗ, и оценили их число в 0,1% от общего количества. В компании рассказали, что в офис пришли «порядка 10–15 человек в сопровождении желтых телеграм-каналов», но отказались предоставить свои данные, а потому уверенности, что пришли бизнес-партнеры маркетплейса, у компании нет.

Встреча в Госдуме

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») сообщил РБК, что утром 15 марта прошла встреча, на которую пригласили представителей пунктов выдачи заказов и Wildberries. «Мы пригласили на встречу во фракцию представителей компании Wildberries и представителей пунктов выдачи заказов. К сожалению, компания на встречу не пришла», — сказал он. Однако, как уточнил РБК представитель Гусева, представители WB обещали прийти на вечернюю встречу.

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По его словам, депутаты вместе с представителями ПВЗ изучают «юридическую ситуацию» и какие необходимо подготовить запросы и документы для их прояснения. «Может быть, это ФАС, а в случае необходимости это могут быть и правоохранительные органы», — отметил Гусев. Депутат добавил, что во фракции и в комитете по экономической политике готовятся поправки в договоры, которые касаются всех маркетплейсов.

По его словам, 21 марта пройдет совещание в ФАС, где депутаты планируют поставить вопрос о ситуации с маркетплейсом. Он пояснил, что меры направлены на то, чтобы «не допустить кризиса в стране, когда люди не будут получать посылки».

«Надо понимать, что эти люди зарабатывают не очень большие деньги. Как они нам рассказали на встрече — 20–30 тыс. руб., это даже по меркам региона не ахти какие деньги. И эти люди могут лишиться источника доходов», — пояснил депутат. Он подчеркнул, что ситуация с маркетплейсом касается как россиян, которые ждут заказы, так и индивидуальных предпринимателей, которые владеют ПВЗ (всего у компании 9 тыс. пунктов выдачи заказов, ИП принадлежат 3,5 тыс. из них).