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Wildberries приостановит сотрудничество с «нецивилизованными» партнерами

Wildberries решила приостановить сотрудничество с «нецивилизованными» партнерами
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Данные о закрытии пунктов выдачи Wildberries и забастовках не соответствует действительности, сообщил РБК глава пресс-службы компании Валерий Прокопьев. Пункты самовывоза продолжают работу в стандартном режиме.

Прокопьев заявил, что в офис Wildberries пришли порядка 10-15 человек «в сопровождении желтых телеграм-каналов, которые назвали себя «представителями партнерских пунктов выдачи», но отказались предоставлять свои данные как нам, так и сотрудникам правоохранительных органов», которые прибыли в офис.

«Соответственно, у нас нет уверенности, что это были действительно наши партнеры. Телеграм-каналы раздули из мухи слона и представили это как «бунт» или «штурм» партнеров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества», — заявил Прокопьев, добавив, что с партнерами, выбирающими нецивилизованные формы протеста, сотрудничество приостановят. Wildberries заверила, что с другими партнерами проводила онлайн-встречу несколько часов назад.

Прокопьев отметил, что меры безопасности из-за подмен товаров остаются актуальной проблемой, и менеджеры при возврате товаров должны их проверять.

Днем 14 марта у московского офиса компании Wildberries собрались десятки владельцев столичных ПВЗ, недовольных условиями работы.

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