Прокуратура проверит права работников Wildberries из-за забастовки

Ранее 14 марта у московского офиса Wildberries собрались недовольные условиями работы владельцы ПВЗ компании. Baza пишет, что многие из них готовятся к забастовке. Прокуратура обещала проверить соблюдение прав работников

Фото: Александр Щербак / ТАСС

По поручению Генпрокуратуры прокуратура Московской области проверит сведения о нарушении трудовых прав работников Wildberries после объявления забастовки владельцев столичных пунктов выдачи заказов (ПВЗ) компании, говорится в сообщении ведомства.

«Проверочные мероприятия организованы по размещенным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников Wildberries, в т.ч. о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы. В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка порядку привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплате им заработной платы, принятию локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций», — сказано в сообщении.

Днем 14 марта у московского офиса компании Wildberries собрались десятки владельцев столичных ПВЗ, недовольных условиями работы. Один из собственников ПВЗ Владимир сообщил телеканалу РБК, что собравшиеся намерены требовать справедливых условий. «Финансовая составляющая оставляет желать лучшего. Нам необходима прозрачность заработка и штрафных санкций, даже если они будут [введены], и так далее», — сказал он.

По словам другого собеседника телеканала, партнеры Wildberries в первую очередь требуют обратной связи. «Второе — сделать систему оплаты максимально прозрачной, систему мотивации за рейтинг, систему удержаний и так далее. Сейчас все идет в одностороннем порядке со стороны Wildberries, нас это не устраивает», — сказал мужчина.

В Wildberries в ответ на вопрос об акции у офиса компании заявили телеканалу РБК: «Информация о митинге не соответствует действительности, это фейк».

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Baza передает, что владельцы некоторых пунктов готовятся к забастовке. Об этом же сообщает Business FM, по данным которого, 15 марта некоторые пункты будут закрыты из-за протеста против новых правил компании.

По данным Baza, Wildberries подготовил новую оферту для владельцев ПВЗ, согласно которой, если покупатель возвращает бракованную вещь обратно в пункт выдачи, с его владельца удерживают полную стоимость товара. Если в посылке оказывается не тот предмет, деньги также списывают с ПВЗ. Кроме того, обратил внимание VC.ru, в оферте появился пункт 8.15, который вводит для владельцев ПВЗ штраф в размере 100 тыс. руб. за распространение оскорбительной и недостоверной информации о компании, клиентах и партнерах.

«Фонтанка» сообщает, что из-за новых штрафов не работают некоторые пункты выдачи заказов в Санкт-Петербурге. Издание опубликовало фото объявления в одном из ПВЗ, где говорится о «массовой забастовке по всей стране». В администрации Ленобласти после этого подтвердили, что часть торговых точек Wildberries приостановили выдачу товара, однако «ситуацию с забастовкой» там назвали контролируемой.

Как пишет E1.RU, закрыли свои точки и владельцы ПВЗ в Екатеринбурге. В городе сейчас не работают минимум три отделения, некоторые менеджеры написали заявления об увольнении. Некоторые пункты приостановили работу и в Барнауле, сообщают местные телеграм-каналы. «Чита.ру» передает, что 15 марта сотрудники десятка городских пунктов выдачи планируют устроить забастовку и не выдавать заказы клиентам.