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Wildberries ответил на сообщения о забастовке пунктов выдачи

Wildberries назвал данные о забастовке пунктов выдачи не соответствующими действительности
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries «продолжают работать в обычном режиме», заявили в пресс-службе компании РБК. «Информация о «забастовке» не соответствует действительности. Заказы можно получать без ограничений», — сказали в пресс-службе.

Часть пунктов выдачи заказов маркетплейса в Сибири и на Дальнем Востоке 15 марта объявили о забастовке. Свои действия они координировали в чатах владельцев ПВЗ по всей стране. Сотрудники пунктов выдачи Wildberries вышли на работу, но решили временно не выдавать заказы покупателям. О приостановке выдачи заказов РБК сообщили, например, сотрудники ПВЗ в Смоленской области и в Екатеринбурге.

Протестующие недовольны изменением политики компании: Wildberries решил обязать сотрудников ПВЗ компенсировать полную стоимость посылок, если покупатель вернул их из-за брака или несоответствия товара заказанному, писал Forbes. В компании руководствуются результатами собственного исследования, которое показало, что в 98% случаев виноват сотрудник пункта выдачи. При этом в компании предупредили партнерские пункты выдачи, что оспорить решение о штрафе будет невозможно.

Сотрудники ПВЗ, протестующие против изменения политики компании, указывают, что нарушения могут быть допущены на любом этапе — до отправки товара поставщиком, на сортировочном центре, на складе — при этом виноватыми в подмене иди отправке бракованного товара будут считать работников ПВЗ. Они требуют от компании убрать все долги по браку и подменам, дать возможность оспаривать долги и вернуть на прежний уровень (25%) размер удержания за брак и подмену.

Накануне, 14 марта, у московского офиса Wildberries собрались владельцы столичных ПВЗ, недовольные условиями работы. Один из них, представившийся Владимиром, рассказал РБК, что они требуют справедливых условий. «Финансовая составляющая оставляет желать лучшего. Нам необходима прозрачность заработка и штрафных санкций, даже если они будут [введены], и так далее», — говорил он.

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В Wildberries, комментируя действия владельцев ПВЗ, выразили сомнения в том, что присутствовавшие у офиса компании люди были сотрудниками ПВЗ и выражали общее мнение всех владельцев партнерской сети. «Teлеграм-каналы раздули из мухи слона и представили это как «бунт» или «штурм» партнеров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества», — заявили в пресс-службе Wildberries.

Прокуратура Московской области проверит сведения о нарушении трудовых прав работников. Ведомство оценит порядок привлечения персонала к работе, порядок выплаты заработной платы, а также локальные документы, которые регламентируют штрафные санкции для сотрудников ПВЗ Wildberries.

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Срок
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0
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0%
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